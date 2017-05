Equilibrio, la lampada che galleggia nell'aria

TORINO - Un progetto e anche un po’ un sogno quello di questi giovani ragazzi, che passa per il design e la bellezza, sfruttando l’equilibrio tra due forze fondamentali, la gravità e l’attrazione magnetica. Utilizzando i principi della fisica i ragazzi di OliveLab hanno, infatti, creato Equilibrio, una lampada costituita da due tubi simmetrici dotati, alle estremità, di un anello magnetico. Quando le due estremità sono vicine, la forza magnetica permette di sfidare la gravità, lasciando la lampada galleggiare magicamente nell’aria, in costante equilibrio. Solo al raggiungimento dell’equilibrio perfetto, infatti, la luce verrà diffusa nell’ambiente circostante.

La campagna di crowdfunding

In questo modo si vengono a creare degli incantevoli giochi di luce, sia sulle pareti che sulla pavimentazione sottostante. Il progetto è attualmente in campagna crowdfunding su Kickstarter, con un goal di 20mila euro. Esiste anche una versione per scrivania, più piccola, mentre con la versione da ambiente si possono creare delle vere e proprie pareti luminose che possono essere utilizzate come separè anche negli spazi di lavoro.