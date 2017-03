Donne ed eCommerce, la fotografia di un'Italia che vuole fare impresa

MILANO - Sarà che le donne hanno un’occhio per gli affari un po’ diverso. Del resto il patrimonio genetico non è mai stato lo stesso e non lo sarà. Un’occhio diverso per gli affari, però, non vuol dire non saper essere imprenditrici. Sono ben 6 milioni le italiane propense a valutare una professione imprenditoriale avendo, però, un’idea già concreta e tangibile di business. E siamo davanti a Francia e Spagna (38% contro 29 e 32%). I risultati arrivano da una ricerca commissionata da eBay e realizzata da Ipsos che ha analizzato il desiderio di imprenditorialità delle donne (italiane, francesi e spagnole).

La voglia di riscatto del Sud Italia

La ricerca di eBay scatta la fotografia di un’Italia di donne che hanno voglia di riscatto, che non ci stanno agli stereotipi e alle consuetudini tramandate da una tradizione culturale che non sentono più propria e che le vede alla sola vita domestica. Già. Perché le donne che possiedono più desiderio imprenditoriale sono proprio le casalinghe (33%), hanno tra i 36 e i 50 anni (42%) e vivono nel Sud Italia o nelle isole. Segno questo che anche quella fetta di popolazione da sempre un po’ più lontana dall’industria e dal progresso economico, si sta risvegliando.

L’ambizione che muove le donne

Non mancano ovviamente le giovani donne: il 34% delle donne con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni coltiva il sogno di diventare imprenditrice e lavora sodo per realizzarlo. Il motivo? Tendenzialmente è l’ambizione a spingere la maggior parte delle donne a tentare la strada dell’imprenditoria, il desiderio di sentirsi soddisfatte e appagate professionalmente e personalmente. Il lavoro, di fatto, viene visto come una leva, un traino importante per consentire alla donna di acquisire la propria posizione all’interno della società. Ma c’è anche la mancanza di alternative lavorative. In un’Italia che ancora risente degli strascichi lasciati dalla crisi, se non c’è lavoro, allora bisogna inventarselo.

Una soluzione nell’e-commerce

Però le donne lo sanno che non ci si improvvisa. Che non è sufficiente aprire un’attività per essere imprenditrici. Dietro ci sono donne consapevoli, consce che le chiavi del successo sono nell’effettiva e attenta conoscenza del mercato all’interno del quale ci si sta posizionando, l’attenzione verso il consumatore e l’abilità di innovare i processi di produzione. Gli ostacoli? Tasse, per il 63% delle aspiranti imprenditrici, e burocrazia, per il 39%. In tutto questo scenario, l’e-commerce rappresenta la chiave, la soluzione per molte donne che hanno voglia di una prima/seconda occasione. Sarà che le donne hanno una marcia in più quando si parla di retail, sarà che, di fatto, il commercio elettronico rappresenta uno strumento efficace per essere libere di lavorare ovunque vogliano (il 58%), per conoscere nuovi mercati, soprattutto attraverso l’export (il 56%), e più in generale per realizzare il proprio spirito imprenditoriale (lo pensa il 54%).