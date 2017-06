WhatsApp, come cancellare il messaggio sbagliato: è ufficiale

ROMA - Avete sbagliato a mandare un messaggio su WhatsApp? Ora avrete la possibilità di cancellarlo. L’attesissima novità dell’app di messaggistica più famosa al mondo sembrerebbe essere ufficiale: avremo però solo 5 minuti di tempo per eliminare il messaggio sbagliato, sempre che il destinatario non l’abbia ancora letto.

Il messaggio alla persona sbagliata

Del resto è capitato a tutti. Un messaggio scritto in un momento di rabbia, di tristezza, o semplicemente inviato alla persona sbagliata: a volte è facile confondersi tra le decine di contatti presenti sul nostro smartphone. Solo che fino oggi non potevamo fare altro che mandare un secondo messaggio, magari scusandoci di quanto scritto o, semplicemente, fare finta di niente.

Cancellare i messaggi su WhatsApp

La nuova funzione di WhatsApp si chiama Revoke e funzionerà su tutti i tipi di messaggio, anche quelli multimediali: dai messaggi di testo alle fotografie, dalle gif ai documenti. Sarà quindi possibile sbarazzarsi di qualsiasi contenuto, sempre che il destinatario non abbia ancora visualizzato i contenuti. La novità sarebbe già inclusa nell’ultima versione di WhatsApp rilasciata in questi giorni per i sistemi operativi iOS, la 2.17.30. La funzione non è stata ancora attivata, segno che la versione è ancora in fase di test. Per chi possiede smartphone Android, non è ancora chiaro quando sarà attiva la nuova funzione.