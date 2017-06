UX Designer, quanto guadagna il professionista del futuro

MILANO - Le aziende hanno fame di tecnologia, di digitale e di esperti che sappiano mettere le mani in pasta tra codici e grafiche. Non sempre sanno davvero i profili dei candidati di cui hanno bisogno, ma quanto meno hanno capito che le nuove professioni digitali, hanno la facoltà di indirizzare le aziende verso un futuro (e un business) più competitivo. Una delle figure più importanti? L’esperto di User Experience e User Interface: ben il 27% delle PMI ha dichiarato di voler assumere in azienda tale profilo nei prossimi 3 anni. Dati che ricaviamo da una recente ricerca realizzata da TAG Innovation School, in collaborazione con Cisco Italia e Intesa Sanpaolo su un campione di 550 piccole e medie imprese italiane.

Cosa fa l’UX Designer

Lo UX Designer è l’esperto di «esperienza utente» in grado di analizzare come le persone percepiscono una determinata esperienza, digitale e non, per proporre soluzioni efficaci a problemi di design assicurandosi un’usabilità fluida. È il professionista capace di creare esperienze che approccino il bisogno degli utenti senza sottovalutarne fruibilità e coinvolgimento emotivo. L’esperto di User Experience è un professionista molto duttile, con diverse competenze, ma le skill maggiormente apprezzate dalle aziende sono quelle connesse a Interaction Design, Information Architecture, Usability, User Reasearch, così come la conoscenza di basi di HTML, CSS, Javascript e la padronanza della Suite di Adobe.

Lo stipendio di un UX Designer

Lo stipendio medio annuo di un UX Designer si aggira sui 23 mila euro per una figura junior ma può arrivare fino 58 mila per una figura senior. Ben il 60% dei professionisti in questo ambito possiede un’esperienza nel settore compresa tra 1 e 4 anni, il 21% tra i 5 e i 9 anni e l’11% tra i 10 e i 19 anni (il 6% ha meno di un anno di esperienza e il 2% più di 20 anni di esperienza). Parlando di quote rosa, le donne devono ancora lavorare per raggiungere i livelli maschili: sono solo il 30% le UX Designer professioniste del settore contro un 70% di uomini.

I corsi di TAG Innovation School

A dispetto dei risultati che un approccio maturo alla User Experience ha dimostrato soprattutto all’estero, in Italia non si formano specialisti in questo ambito e molti studenti si trovano costretti a scegliere Master generici che non offrono reali possibilità di trovare lavoro. Web e graphic design si concentrano solo su aspetti grafico-estetici, ma non sull’esperienza dell’utente nel fruire di prodotti e servizi ed esperienze. Per colmare il gap di competenze, TAG Innovation School, la scuola dell’innovazione digitale di Talent Garden, propone la quarta edizione di UX Design Master, il percorso formativo full immersion che permette a 20 studenti di identificare il modo migliore per organizzare le informazioni in un sito o in una app e progettare prodotti digitali con una fruibilità semplice e intuitiva, utilizzando il visual design per immaginare UX efficaci.