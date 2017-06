Nettowork, la startup che cerca e trova lavoro con il videocurriculum

TORINO - Trovare una risorsa valida da impiegare in azienda non è semplice. Né per le grandi aziende, che ricevono migliaia di CV ogni anno, né per le PMI, che spesso non hanno processi di selezione strutturati. Ma anche per i profili Junior farsi notare, annegati in un mare di cv formato europeo molto simili fra loro, è impresa ardua.

I video-curricula

Per aiutare le aziende e chi esce dal mondo della scuola/università ad entrare reciprocamente in contatto ed a fare rete sul territorio nasce la piattaforma gratuita NETtoWORK. Non un sito di annunci di lavoro né un’agenzia di ricerca del personale ma una vera e propria piattaforma di incontri B2B, dedicata ai profili junior, che fa del video cv l’asse portante (con un sistema evoluto di filtraggio delle risorse: dati anagrafici, background formativo, competenze tecniche, caratteristiche psicoattitudinali, etc.). Uno strumento prezioso per le aziende che devono trovare una risorsa, un’opportunità da cogliere per tutti coloro che, terminati gli studi, si affacciano al mondo del lavoro.

Incontro domanda e offerta

A sviluppare la startup è stato Manuel Bregolin, torinese, 34 anni, giovane manager con alle spalle un passato in Fiat Group, Accenture e Lidl Italia. «So per esperienza – dichiara Manuel - quanto sia difficile trovare il candidato ideale per le aziende e quanto sia difficile emergere per i giovani. Ho voluto creare una piattaforma che permetta alla domanda e all’offerta di incontrarsi, ottimizzando tempi e costi per le aziende e dando la possibilità ai giovani di lasciare realmente il segno».

Il videocurriculum è l’anima della piattaforma

Comodo e veloce per l’azienda che ha la possibilità di fare una prima valutazione del candidato, utile per i giovani che hanno la possibilità di raccontarsi e distinguersi. 90 secondi a disposizione per presentare esperienze e competenze. Un’immagine diretta, in prima persona, dove al racconto biografico a viva voce si accompagnano gesti, espressioni, elementi comunicativi non verbali che il tradizionale curriculum cartaceo, sempre più standardizzato, non può veicolare. Uno strumento che lascia emergere capacità comunicative, creatività e originalità del candidato.

Chi può iscriversi

Nettowork si rivolge ai profili junior che prevedono di conseguire (entro un anno) o che hanno conseguito (negli ultimi tre anni) un qualsiasi titolo di studio (diploma, laurea, master, corso professionale, etc). Sono inseriti nella piattaforma solo i profili che rispettano questo criterio. La piattaforma infatti è pensata per offrire un aiuto concreto a chi muove i primi passi nel mondo del lavoro ed ha dunque necessità di fare «rete» con le aziende del territorio.

Due versioni

Il servizio è disponibile gratuitamente o in abbonamento. Per i candidati è possibile compilare il proprio profilo, consultare i tutorial per la realizzazione dei video, essere visibili, salvati tra i preferiti, recensiti e contattati dalle aziende. Nella versione a pagamento, invece, hanno la possibilità di partecipare a Aperimeeting, eventi organizzati per fare networking, formazione specialistica e autocandidatura con video CV personalizzato. La piattaforma è attiva in tutta Italia e verrà gradualmente popolata da giovani ed aziende.