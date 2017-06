TORINO - Ultimo incontro prima del break estivo per Startup Grind insieme a Matteo Di Pascale di UXBox.

Matteo Di Pascale a Startup Grind Torino

Matteo è un creativo multidisciplinare focalizzato sull’ambito UI/UX, oltre che un «Kickstarter specialist»: attraverso questa piattaforma ha lanciato i progetti Intuiti e Fabula, due strumenti per aiutare il processo creativo ed il problem solving. Il suo percorso professionale lo ha portato a lavorare in startup e multinazionali in Italia, Olanda e Cina: approfondirà insieme a noi questi scenari e ci parlerà delle sue esperienze imprenditoriali legate allo studio della creatività.

Come partecipare

L’appuntamento è per giovedì 29 giugno alle ore 18.30 presso Rinascimenti Sociali, in Via Maria Vittoria 38. Dopo l’intervento verrà lasciato ampio spazio alle domande e sarà offerto un aperitivo di networking per facilitare il confronto fra i partecipanti. L’evento è aperto al pubblico previa registrazione su https://www.startupgrind.com/turin/ e acquisto del biglietto.