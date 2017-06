Book Your Beach, l'app per prenotare lettino e ombrellone

CHIAVARI - Sarà come quando prenotiamo sushi e pollo al curry con Just Eat o come quando diamo le recensioni ai ristoranti che troviamo su Tripadvisor, in base ai nostri gusti e ai servizi che ci hanno offerto. Solo che al posto di piatti e cibo, ci sono ombrelloni e spiaggia. Si chiama Byb (che sta per Book Your Beach, "prenota la tua spiaggia») ed è un’app tutta ligure che permette, appunto, di prenotare e recensire la vita da spiaggia direttamente dal proprio smartphone, con pochissimi click.

Lettino e ombrellone con un click

E’ l’idea di tre giovani ragazzi cresciuti tra Lavagna, Sestri Levante e Chiavari, nata e sviluppata all’interno dell’incubatore per startup Wylab, nato da circa un anno e mezzo fa proprio nel comune di Chiavari. Si tratta della prima app di questo tipo, che consente di prenotare lettino e ombrellone, sulla scia di servizi on demand come Just Eat, Foodora, Tripadvisor, Booking e altri ancora. L’obiettivo è quello di rendere anche le spiagge liguri più fruibili dal turismo internazionale, sempre più esigente e tecnologico, in modo da automatizzare il processo di prenotazione, soprattutto durante i week end dove il litorale ligure è sempre molto affollato.

A breve sui nostri smartphone

In particolare l’app permetterà di prenotare un lettino o un ombrellone con un click consentendo ai potenziali clienti di scegliere lo stabilimento balneare in base alle necessità: costi, accessibilità ai disabili e servizi offerti. E tutto questo grazie alla community che potrà lasciare le dovute recensioni come avviene in altre piattaforme. Al momento i fondatori dell’applicazione stanno lavorando all’interno dell’incubatore Wylab per ultimarne lo sviluppo. Tuttavia, l’app dovrebbe essere lanciata a breve.