StartUP Weekend torna a Napoli dal 30 giugno al 2 luglio

NAPOLI - Torna con tutta la sua creatività Napoli StartUP Weekend , uno degli eventi più attesi per tutti i talenti e gli innovatori partenopei. Da venerdì 30 giugno 2017 ore 16,00 fino a domenica 2 luglio si svolgerà la più grande startup-competition al mondo, ospite di Na.Gio.Ja, centro giovanile polifunzionale del quartiere Soccavo e patrocinata dall’Assessorato ai Giovani, Creatività e Innovazione del Comune di Napoli.

Occhi puntati alle Smart City

La maratona di 54 ore, dopo due anni, torna a Napoli con il format ideato dallo statunitense Andrew Hyde. Durante l'intero weekend gli iscritti si cimenteranno sul tema "Smart Cities" (le Città Intelligenti), scelto per stimolare la creazione di idee imprenditoriali innovative che risolvano questioni tipiche della cultura urbana. «Le smart cities sono una grande opportunità di crescita e sviluppo economico dice l’organizzatore Antonio Russolino -. L’obiettivo di una smart city è migliorare la qualità di vita e di lavoro dei cittadini riducendo gli sprechi e utilizzando tecnologie sostenibili. In questo senso va il mio impegno nell’organizzare un evento con focus sui problemi che viviamo quotidianamente e ai quali mi aspetto, soluzioni interessanti e innovative da tutti i partecipanti».

Come partecipare

L’evento è aperto a tutti (aspiranti imprenditori, sviluppatori software, progettisti, businessman, professionisti e studenti). Grazie al supporto dei migliori mentor coinvolti nell'iniziativa e agli ambienti appositamente progettati e allestiti, i partecipanti saranno chiamati a riflettere e produrre idee nei settori del trasporto, dell’energia, della comunicazione, della manutenzione, della pubblica amministrazione. Interverranno in veste di speaker professori dell’Università Federico II di Napoli, tra i quali Antonio Pescapè e Valerio Pellegrini, imprenditrici, imprenditori e consulenti di alto profilo come Mary Franzese Cofondatrice & CMO @ Neuron Guard, Fabrizio Lapiello di CTO @012Factory e Roberto Castaldo CEO dell’Azienda 4 M.A.N. Consulting. Come in tutte le gare i progetti realizzati saranno valutati da una giuria formata da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, dell’Università, Giornalisti, Banche, Incubatori, Venture Capital e Imprenditori, che assegneranno i numerosi premi in palio alle startup più meritevoli.