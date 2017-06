Spectacles in Italia, dove comprare gli occhiali di Snapchat

TORINO - Sono in vendita in tutta Europa e anche in Italia, gli Spectacles, i fantasmagorici occhiali di Snapchat, già lanciati negli Stati Uniti lo scorso novembre.

Gli Spectacles arrivano in Italia

Gli occhiali, che possono registrare brevi video, fino a 30 secondi e condividerli via Snapchat, saranno in vendita negli Snapbots, distributori gialli che saranno posizionati strategicamente in Italia, Francia, Gran Bretagna Germania e Spagna. Gli Spectacles sono disegnati in maniera intelligente, con grande cura per i dettagli, si ricaricano inserendoli nella custodia, che a sua volta contiene una batteria; nella confezione c’è anche un panno per pulirli. Disponibili in tre colori (ottanio, corallo, nero), costano 149,99 euro in Europa e potranno essere acquistati anche online. Sugli occhiali ci sono piccole lampade LED che si accendono quando la videocamera è accesa per segnalare agli astanti che possono comparire in video.

Un nuovo modo di fare video

Un video tutto nuovo quello realizzato dagli Spectacles che riprende esattamente ciò che i nostri occhi stanno guardando e dalla stessa prospettiva, in una versione incredibilmente reale. Questi occhiali differiscono dal semplice smartphone per due caratteristiche. La prima è che la telecamera, posizionata sulla cerniera degli occhiali, ha una lente con un angolo di 115 gradi, più profonda di quella di un telefonino e molto più simile alla vista dell’occhio umano perché registra video circolari. La seconda, decisamente importante, è che il Spectacles permettono di avere le mani completamente libere e muoverci esattamente nel modo che vogliamo senza più dover tenere lo smartphone. Smartphone che sarà, tuttavia, collegato agli occhiali tramite wireless e permetterà la condivisione sui social.

Una nuova era dei video

Gli Spectacles segnano l’inizio di una nuova era per ciò che riguarda i prodotti multimediali resi, in questo modo, ancora più personali e immersivi nella realtà. «Quando ho avuto il video ho rivisto i miei ricordi, con i miei occhi, è stato incredibile. Una cosa è vedere delle immagini di ciò che hai vissuto, un’altra è vivere un’esperienza nell’esperienza. È stata la cosa più simile all’essere di nuovo lì che io abbia mai provato», ha detto Evan Spiegel.