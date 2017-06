Apple, gli sviluppatori hanno guadagnato 70 milioni di dollari

ROMA - 70 miliardi di dollari. E’ la cifra che è stata guadagnata a livello globale dagli sviluppatori da quando l’App Store è stato lanciato dall’azienda nel 2008. Nell’ultimo anno, inoltre, i download sono aumentati del 70%, soprattutto grazie alla nuova versione di iOS 10 che ha permesso agli utenti di iPhone e iPad di sperimentare nuovi e creativi modi per comunicare.

70 milioni di dollari guadagnati dagli sviluppatori

«Ovunque nel mondo le persone apprezzano le app e i nostri clienti le scaricano in quantità record - dichiara Philip Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple -. Settanta miliardi di dollari guadagnati dagli sviluppatori è semplicemente una cifra incredibile. Siamo ammirati dalla quantità di nuove app eccezionali che i nostri sviluppatori continuano a creare e non vedo l’ora di accoglierli nuovamente la settimana prossima, alla nostra conferenza mondiale degli sviluppatori».

Le app più scaricate

Il rilascio di iOS 10, infatti, ha contribuito al miglioramento dell’esperienza utente creando nuovi modelli di comunicazione, in particolare anche con Apple Pay che rende possibili le transazioni economiche semplicemente appoggiando l’iPhone al Pos. Con il modello di business dell’abbonamento, ora disponibile per gli sviluppatori in tutte le 25 categorie di app, gli abbonamenti a pagamento attivi dell’App Store sono aumentati del 58% anno su anno. ‘Giochi’ e ‘Intrattenimento’ sono fra le categorie più redditizie mentre le app della categoria ’Stili e tendenze’, nonché quelle di ‘Salute e Benessere’, hanno registrato una crescita superiore al 70% nell’ultimo anno. Anche la categoria ‘Foto e video’ è tra quelle a crescita più rapida con un incremento di quasi il 90 per cento.