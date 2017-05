Click&Boat, come affittare una barca con la sharing economy

MILANO – Chi possiede una barca lo sa bene: molto spesso questi beni rimangono inutilizzati per buona parte dell’anno, mentre dall’altra parte sono tanti coloro che vorrebbero vivere un’esperienza in mare, ma non hanno la possibilità di acquistare un’imbarcazione che, lo sappiamo, ha costi piuttosto sostenuti. E’ al fine di coniugare queste esigenze che nasce Click&Boat, piattaforma online che mette in contatto chi ha una barca con viaggiatori che vogliono fare un’esperienza di vacanza in mare.

In ottica sharing economy

Nata nel 2013 con l’idea di sfruttare le risorse della rete e il consumo collaborativo per mettere alla portata di tutti la possibilità di fare un viaggio in barca, Click&Boat vanta oggi una community di oltre 100.000 viaggiatori e imbarcazioni pronte a salpare dalle più belle località di mare del mondo: dal Mediterraneo alla Martinica, dai Mari del Nord a Miami e Caraibi.

Come funziona Click&Boat

La startup è da poco sbarcata in Italia e mette a disposizione, sin da subito, 9mila imbarcazioni prenotabili nelle più importanti rotte mondiali e in più di 100 porti italiani. Grazie a Click&Boat i viaggiatori avranno per la prima volta accesso ad una varietà di esperienze acquatiche straordinariamente ampia. La piattaforma permette infatti di scegliere fra imbarcazioni di differenti tipologie: da yacht, motoscafi o gommoni a motore, a barche a vela e catamarani, dalle case galleggianti fino alle moto d’acqua. Chiunque potrà scegliere il proprio modo di andare per mare, a seconda delle proprie preferenze e del livello di esperienza. Per la prima volta, inoltre, i viaggiatori saranno liberi di scegliere la propria rotta preferita, come veri e propri capitani, oppure di concordarla con uno skipper esperto che saprà consigliarli e guidarli indicando i passaggi sotto costa più belli, i migliori attracchi in rada e tutte le attrattive locali.

Italia tra i primi mercati

Per la prenotazione, i viaggiatori avranno a disposizione una piattaforma online e un’app mobile affidabili e sicure che offriranno la possibilità di scegliere la propria vacanza in modo semplice e con pochi click. Dopo aver selezionato il luogo di imbarco preferito, sarà sufficiente infatti indicare il periodo di viaggio e il numero di viaggiatori per iniziare a scegliere l’imbarcazione che più ci piace, consultando foto, descrizioni e recensioni degli altri viaggiatori. «Siamo davvero molto contenti di arrivare in Italia, un paese con un’enorme tradizione e passione per la nautica e con molte delle località di mare più belle del mondo - ha affermato Edouard Gorioux, Co-Founder Click&Boat -. Grazie a Click&Boat i turisti italiani e stranieri potranno godere del bellissimo mare del Belpaese a 360 gradi, accedendo a favolose imbarcazioni altrimenti appannaggio di pochi. Il nostro obiettivo è far diventare l’Italia il nostro primo mercato in Europa, insieme alla Francia».