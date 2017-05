Come registrare le telefonate su iPhone

ROMA - Una vera e propria rivoluzione per il mondo iPhone dove fino a oggi non esisteva nessuna applicazione in grado di registrare le telefonate, contrariamente a quanto avviene, invece, su Android. Si chiama Call Recorder e onsente di registrare, conservare e condividere le conversazioni telefoniche su iPhone con un click.

Con Call Recorder registri le chiamate

Call Recorder è dispositivo 3 in 1 per iDevices con lettore di scheda microSD. A lanciarlo è Photophast, leader per gli accessori di device iOS, che lo ha sviluppato dopo la rimozione da parte di Apple delle limitazioni alla registrazione per iPhone. Collegandolo alla porta Lightning, permette di registrare le normali telefonate e quelle fatte attraverso Whatsapp, Skype, Facebook Messenger e le altre applicazioni Voip disponibili su App store, garantendo alta qualità originale dell'audio.

Quanto costa

Basta un click per archiviare le registrazioni nella memoria In-App e nella scheda microSD, dove è possibile riascoltarle in ogni momento. La scheda esterna è anche espandibile e si può usare per trasferire musica, video, foto e contatti, liberando spazio d'archiviazione del telefono, per fare backup e condividere file. Il prezzo è intorno agli 99 euro e con l'app "Call Recorder+" si controllano e organizzano le chiamate, con la possibilità di modificare, rinominare, copiare, spostare o condividere file dall'archivio esterno tramite e-mail o messaggio. Grazie alle impostazioni di blocco e password, infine, si possono proteggere i file importanti.