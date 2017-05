4w MarketPlace, ben 7 milioni di euro di fatturato nel 2016

MILANO - 4w MarketPlace, network pubblicitario leader del mercato italiano per la gestione diretta e automatica (programmatic) di formati ADV online per desktop e mobile (dagli annunci native, ai video, ai banner display), chiude il 2016 con un fatturato di 7 milioni di Euro, registrando una crescita del 9% rispetto al 2015.

Anche nel primo trimestre 2017 4w MarketPlace – scaleup digitale nata all’interno di Digital Magics, conferma l’incremento dei ricavi, segnando circa il +20% rispetto allo stesso periodo del 2016. 4w MarketPlace ha ampliato la propria offerta per editori e investitori pubblicitari, andando ad affermarsi nel corso del 2016 anche sui segmenti di pubblicità online con i formati video e display (banner), che sono andati ad affiancarsi agli annunci native (immagine con testo e link posizionati a fondo articolo), formato sul quale l’azienda è nata e ha sviluppato per anni il proprio business. Questo allargamento è stato realizzato grazie all’accordo strategico di 4w MarketPlace con il Gruppo DADA, che ne ha rilevato il 25% del capitale a fronte del conferimento del ramo d'azienda ProAdv/Simply a luglio 2015.

Gli obiettivi per il 2017 sono principalmente il potenziamento dello sviluppo della tecnologia proprietaria per proporre nuovi formati ADV e la realizzazione di un’evoluzione della piattaforma di gestione dei formati che consentirà un miglior efficientamento dei processi. Il network pubblicitario di 4w MarketPlace aggrega migliaia di siti web e mobile di editori italiani altamente qualificati, che totalizzano oltre 6 miliardi di impression mensili con una copertura di audience pari al 70%. La scaleup di Digital Magics ha sedi a Milano, Firenze e Fisciano (SA) e un team di 30 professionisti. Fin dal 2009 ha gestito in esclusiva il formato annunci native sui siti del Consorzio Premium Publisher Network (PPN), fondato da Gruppo RCS e Gruppo Editoriale L’Espresso. Nel 2011 è stato il primo network italiano a ricevere da Facebook la certificazione come advertising provider per la vendita di pubblicità all’interno del social network e nel 2012 ha ricevuto un finanziamento di 2 milioni di Euro dal fondo di venture capital Principia SGR.

«Siamo molto soddisfatti della chiusura del 2016 e dei risultati positivi che abbiamo raggiunto con le nostre tre linee di prodotto – dichiara Roberto Barberis, CEO di 4w MarketPlace – La società continua ad avere una posizione finanziaria sana e florida e questo è un altro dato sicuramente significativo. I risultati positivi che stiamo ottenendo in questa prima parte del 2017, nonostante la situazione stabile del mercato pubblicitario in generale, dimostrano come il nostro impegno e la nostra strategia siano vincenti».