Ikea lancia una call per startup

MILANO - Innovatori, cuochi, appassionati di cibo e tecnologia, magari anche un po’ fai-da-te, Ikea lancia un programma di accelerazione per startup che sviluppano soluzioni innovative nel settore del food e non solo. Dopo il rilancio dei suoi ristoranti e l’idea di aprirne di autonomi al centro delle città, la multinazionale ha deciso di spingersi oltre e costruire un vero e proprio apparato per sostenere i giovani creativi.

La call per startup di Ikea

Le startup che applicheranno e saranno selezionate da Ikea trascorreranno un periodo di tre mesi (gratis) all’interno di uno dei suoi laboratori in Svezia, avranno a disposizione 20mila euro per ciascun team, l’accesso ai laboratori (anche quelli di prototipazione) e la possibilità di confrontarsi con gli esperti del gruppo. I settori di interesse saranno otto: food innovation, tecnologie rivoluzionarie, l’esperienza dei clienti, il design, la sostenibilità, la manifattura, la catena logistica e di analisi. Particolarmente curioso è il segmento dedicato all’innovazione del cibo che alla luce degli incassi raccolti dai 300 ristornati dei magazzini sparsi in tutto il mondo ha delle potenzialità davvero interessanti.

Come applicare

In merito alla food innovation particolare attenzione sarà data al mondo degli orti urbani, realtà virtuale, nuovi ingredienti, forniture sostenibili, tecnologie di conservazione e soluzioni dedicate alla salute. Ikea, come precisa sul sito, non parteciperà al capitale della startup, ma potrebbe diventare un suo cliente. I team possono applicare alla call attraverso questo link: scadenza il 6 agosto 2017.