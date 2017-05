Industria 4.0, da Microsoft e Tenova soluzioni per digitalizzare il siderurgico

ROMA - Con il Piano Industria 4.0 la parola d’ordine è una sola: digitalizzare i processi industriali attraverso le nuove tecnologie, sempre più connesse, sempre più intelligenti. Gli incentivi messi a punto dal Governo (super e iper ammortamento, per intenderci, ma non sono i soli), stanno incentivando le industrie a fare investimenti in nuove tecnologie, tanto che, nei primi tre mesi del 2017, sono sensibilmente aumentati gli ordini di robot e utensili tecnologici da parte delle PMI italiane.

Innovazioni per l’industria siderurgica

Un’innovazione messa a punto da Tenova, leader nella produzione di soluzioni innovative per il settore siderurgico e minerario, con la collaborazione di Microsoft, si inserisce proprio nell’ambito dell’industria 4.0: si tratta di una nuova soluzione che fa leva su tre elementi chiave – sensori/attuatori, intelligenza decentralizzata e interazione tra cliente e fornitore – con l’obiettivo di migliorare la produttività delle realtà attive nel settore siderurgico e manifatturiero. Con questo sistema integrato, grazie ai molteplici sensori e attuatori integrati, le macchine dell’impianto, oltre a gestire lo specifico processo produttivo, saranno in grado di rilevare autonomamente il loro stato di salute e fornire all’operatore o ad algoritmi di intelligenza artificiale informazioni approfondite sullo stesso, con misurazioni dedicate e segnalazioni in corrispondenza di eventi specifici.

Il Machine Learning

L’intelligenza artificiale decentrata, valutando le informazioni di questi sensori, elaborerà in tempo reale i possibili scenari di comportamento offrendo funzionalità di monitoraggio e di manutenzione predittiva, fino ad arrivare alla possibilità di ripristinare automaticamente determinate configurazioni o modificare parametri di funzionamento con l’obiettivo di tendere alla configurazione ottimale dell’impianto. Un portafoglio di servizi ad alto valore aggiunto, possibile grazie alla connessione delle macchine alla rete, permetterà di capitalizzare sui dati di macchinari e impianti per ottimizzarne la produzione, garantendo una pronta assistenza remota e minimizzando le fermate dell’impianto. In virtù della collaborazione con Microsoft, Tenova potrà quindi offrire impianti per la produzione dei metalli sempre più efficienti, innovativi e al passo con le stringenti normative sulla sicurezza e il rispetto ambientale.

I vantaggi di digitalizzare il siderurgico

Gli effettivi vantaggi di questa soluzione Industry 4.0 sono molteplici e misurabili. Sarà infatti possibile incrementare l’indice di efficienza totale di un impianto industriale (OEE), ridurre i consumi energetici, permettere una efficace assistenza remota degli specialisti Tenova riducendo i costi di manutenzione e le fermate di produzione, garantire flessibilità nella gestione di ordinativi in base al piano di lavoro dei clienti e allo stato degli equipaggiamenti, controllare in modo più efficace l’impianto beneficiando di una vista operativa complessiva delle prestazioni delle singole componenti. «La siderurgia italiana rappresenta un settore trainante per il mondo della manifattura e un’area d’eccellenza in Europa, ove il nostro Paese si contraddistingue sia per la qualità dell’acciaio prodotto che per l’innovazione dei macchinari utilizzati nella produzione dei metalli: aspetto fondamentale per tener testa all’aggressiva concorrenza del mercato e vincere la sfida della globalizzazione. Per salvaguardare il vantaggio competitivo italiano è quindi fondamentale puntare sull’innovazione tecnologica - ha detto Fabio Moioli, Direttore Divisione Enterprise Services di Microsoft Italia -. Questa è la strada che Tenova ha deciso di percorrere insieme a Microsoft, sviluppando una nuova soluzione industriale che consente alle aziende siderurgiche di ottimizzare le performance di produzione e preservare lo standard qualitativo del prodotto finale. Con la nostra collaborazione ci proponiamo di guidare la trasformazione digitale dell’industria siderurgica italiana impattando più in generale sulla competitività del manifatturiero».