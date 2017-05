Salesforce Essentials Milano 2017 il 30 giugno

MILANO – Salesforce.com, la piattaforma CRM numero uno al mondo che consente alle aziende di connettersi con i propri clienti in un modo completamente nuovo, terrà martedì 30 maggio 2017 il suo evento più importante in Italia: Salesforce Essentials Milano 2017.

Salesforce Essentials Milano 2017

L’azienda riunisce a MiCo i membri della community di Salesforce: clienti, partner, dipendenti, consulenti ed esperti del settore che stanno condividendo la propria strategia e la visione sulla necessità inderogabile di relazionarsi con i propri clienti in un modo più personalizzato, rilevante, veloce, ma allo stesso tempo semplice per trasformare la gestione del proprio business.

Gestione e relazione

«I partecipanti a Essentials avranno l’occasione di conoscere a 360° il mondo Salesforce: dall’innovazione tecnologica alla cultura aziendale basata sulla corporate social responsibility, oltre al motivo per cui Salesforce è stata nominata recentemente da Forbes L’innovatore del decennio - afferma Federico Della Casa, Country Leader di Salesforce Italia -. Attraverso i racconti dei partner è possibile cogliere realmente come la gestione della relazione con i clienti sia la base del successo sia delle aziende B2B, sia B2C. I contenuti della giornata sottolineano come le soluzioni di cloud aziendale e di mobilità, sostenute dall’innovazione e dalla trasformazione digitale e potenziate dall’intelligenza artificiale nell’era della rivoluzione 4.0, stiano cambiando il modus operandi delle aziende e i loro rapporti con clienti».

Il programma

Essentials 2017 si aprirà con l'intervento introduttivo di Andrea Febbraio, Co-Founder di Teads.tv. Seguirà la keynote moderata da Federico Della Casa, Country Leader di Salesforce Italia con Paolo Bergamo, Senior Vice President Product Management di Saleforce presso l'headquarter dell’azienda a San Francisco. Nel corso del keynote, le spokesperson di Brunello Cucinelli SpA e Mosaicoon SpA presenteranno i loro casi di successo. Nel pomeriggio si terranno sessioni ad hoc nei settori Servizi finanziari, Retail e Fashion, Manifatturiero ed Energy&Utilities con la presentazione di casi di successo raccontati dalle spokesperson di Bonfiglioli, Cerved, CheBanca!, Enel, Gruppo CAP, Money Farm e Octo Telematics.

Network

Oltre a frequentare le sessioni, i partecipanti potranno visitare l’area EXPO e il Partner Theatre con i principali partner di Salesforce per confrontarsi sulle tematiche di innovazione e trasformazione digitale di oggi e di domani. Inoltre, gli sviluppatori potranno aderire alle sessioni interattive nella Developer zone per imparare le basi della piattaforma Salesforce attraverso, Trailhead, l'accademia online di Salesforce che fornisce percorsi gratuiti di apprendimento.