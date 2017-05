ROMA - I veri creativi amano la pizza e hanno poche donne, si svegliano molto presto al mattino e si ricordano in modo formidabile dei sogni fatti durante la notte. La maggior parte dei creativi lavora da casa e preferisce svolgere la propria attività in un «caos organizzato» anziché preferire ambienti più omogenei. Ma queste sono solo alcune delle caratteristiche delle persone creative. Perchè i geni sono spesso anche molto contraddittori e complessi. Vivono in un mondo tutto loro, slegato completamente dal resto del pianeta e che, potenzialmente, potrebbe crollare da un momento all’altro. Ecco alcune contraddizioni tipiche di chi è (davvero) creativo.

1. Un giorno su, un giorno giù: le persone creative possono essere pervase dalla tristezza, ma sono anche capaci di abbandonarsi alla gioia. Amano le emozioni forti e non sanno stare senza.

2. Sono reazionari e progressisti: i creativi possono essere sia molto idealisti che strettamente legati alle proprie abitudini che non lascerebbero per nulla al mondo.

Sette contraddizioni delle persone creative (© Shutterstock.com)

3. Non hanno un genere sessuale: avversi alle relazioni perchè difficilmente le sanno gestire, i creativi spesso non sanno identificarsi in un unico genere sessuale. Anzi, preferiscono definirsi come un ibrido tra l’uomo e la donna (oppure nessuno dei due).

4. Sono arroganti, ma sanno essere molto umili: le persone creative sono molto orgogliose, ma quando si rendono di poter imparare qualcosa, sono capaci di chinare la testa.

5. Sono sia estroverse che introverse: possono essere persone molto solitarie, ma dopo aver fatto il pieno di solitudine hanno bisogno di gettarsi nella folla.

6. Sono intelligenti, ma ingenui: vivendo nel loro mondo, le persone creative spesso non sono pronte per affrontare le sfide anche banali della quotidianità.

7. Sono energiche, ma hanno bisogno di rigenerarsi spesso: sono concentrate e di solito vanno dritte all’obiettivo, ma è loro necessario un tempo «di posa» nel quale ritrovare la giusta calma e il giusto equilibrio. Non è raro che si prendano delle pause, anche imprevedibili.