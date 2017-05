Lutto nel mondo della scienza, muore Giovanni Bignami

ROMA - Il mondo della scienza piange il fisico Giovanni Bignami, morto a causa di un malore a Madrid dove si trovava per impegni professionali. Già presidente dell'Agenzia spaziale italiana e dell'Istituto nazionale di astrofisica, aveva 73 anni.

Muore il fisico Giovanni Bigami

Scienziato e divulgatore, Bignami era professore di astronomia all'istituto universitario di studi superiori di Pavia. Nel corso della sua carriera ha diretto il maggior Centro di Studi Spaziali di Francia dove è stato insignito della Legion d'Onore. Autore di decine libri tradotti in sette lingue ha collaborato con numerose testate tra cui la Rai dove ha collaborato con Piero e Alberto Angela. Gli è stato inoltre dedicato l'asteroide 6852 Nannibignami scoperto nel 1985. Una grave e inaspettata perdita per la comunità. Bignami, infatti, era un personaggio autorevole, un instancabile artefice di tanti successi dell'astrofisica italiana.

Una grandissima perdita per la comunità

I vertici dell'Istituto e tutto il personale esprimono ai familiari e alla collega Patrizia Caraveo, moglie di Bignami e attuale direttrice dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano, il proprio cordoglio. «L’improvvisa scomparsa di Nanni è una perdita grandissima per la comunità scientifica dell'astrofisica spaziale - ha detto il presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Roberto Battiston -. Tantissimi sono stati i suoi contributi al dibattito scientifico, culturale e politico, in Italia e nel mondo. Non riesco a crederci, per me Nanni era una delle più autorevoli personalità scientifiche dei nostro tempo. Nanni ci manca e ci mancherà tantissimo».

Una storia di passione

Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana tra il 2007 e il 2008 e poi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica dal 2011 al 2015, Bignami continuava la sua attività nell'ambito scientifico come chairman del Board dello Square Kilometer Array Organizazion, motivo per il quale si trovava a Madrid. Autore di 12 libri, l'ultimo una trasposizione ridotta dell'opera di Werner Von Braun Progetto Marte, come pochi altri, Bignami sembrava conoscere la formula segreta del comunicatore, portando il rigore della verità scientifica su sentieri alternativi capaci di solleticare l'immaginario, talvolta con l'ausilio di un pizzico di humour. Accademico dei Lincei nel corso della sua vita è stato insignito di numerose onorificenze, dal Bruno Rossi Prize, nel 1993, all'ultimo in ordine di tempo nel 2016 quando il Presidente della Repubblica lo ha nominato Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Porta il suo nome anche un asteoride, il 6852 Nannibignami. National Geographic Channel, canale con cui aveva collaborato in due stagioni, ha deciso di dedicargli il palinsesto della giornata e ha lanciato l'hashtag #CiaoNanni.

