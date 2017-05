MILANO - Si terrà a Milano il 15 giugno prossimo presso la Microsoft House «Connetcted: Insurtech e IoT», il convegno organizzato da Fluel e che affronterà uno dei più interessanti topic del 2017: l’evoluzione del mondo Insurance attraverso l’applicazione di nuove tecnologie come l’Artificial Intelligence, i Social Network, l’Augmented Reality e l’IOT.

Incurante e tecnologie

L’impatto di queste nuove e importanti tecnologie avranno ripercussioni su tutti i player sia diretti del settore assicurativo, sia su quelli indiretti dei settori adiacenti. Anche nel mondo del lavoro, alcune stime prevedono la scomparsa di interi settori e una forte riqualificazione della manodopera grazie all’introduzione di automazioni spinte nei processi di front e back end. L’argomento sarà affrontato da una prospettiva di business e si analizzeranno le opportunità e le minacce che emergono nello scenario concreto aziendale.

I temi trattati

Fluel ha riunito alcuni dei maggiori esperti sull’argomento e manager «hands on» che già hanno lavorato con successo ai temi dell’insurtech, dell’AR e dell’IOT, per cui si può considerare questo evento un importante momento di confronto e di sviluppo relazionale tra professionisti affermati del settore. L’evento è principalmente dedicato ai Decision Maker in ambito Strategico, IT, Marketing, Operation, Security nonché ai consulenti che desiderano approcciare il tema in un’ottica multidisciplinare e concreta.

Connected, l'evento dedicato all'Insurance e alle nuove tecnologie (© Fluel)

Dettagli evento

L’evento vedrà la partecipazione, tra gli altri, anche di Andrea Benedetti, Technical Evangelism Director di Microsoft e Giuseppe Donvito, partner di P101. L’evento comincerà alle ore 9.00 e terminerà alle 16.00, presso la Microsoft House di Milano. Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link.