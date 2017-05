Aumento di capitale per Growish, raccolti 400mila euro

MILANO - Ben 400mila euro. E’ questo il valore dell’aumento di capitale chiuso da Growish, PMI innovativa fintech leader in Italia nei pagamenti digitali di gruppo, e sottoscritto dal Club degli Investitori, il più grande network regionale di business angel in Italia e da Banca Sella Holding, a cui hanno partecipato anche i fondatori, gli investitori R301 Capital, venture firm tecnologica svizzera e Antonino Pisana, che avevano investito 500.000 Euro nel 2014, e il business angel Lodovico Rosnati.

Growish chiude un aumento di capitale di 400mila euro

Questa operazione permetterà a Growish di rafforzare la sua posizione sul mercato italiano, ampliare l’offerta con nuove soluzioni fintech e-wallet based e di social marketing B2C e B2B2C (rivolte a consumatori e aziende) – via API o piattaforma SaaS – per pagamenti di gruppo e liste regalo con convergenza multicanale (sia online che nei punti vendita) per i settori travel, retail, e-commerce, banking, sharing economy, community e donation e puntare sull’internazionalizzazione. «Questo round di finanziamento è il coronamento del duro lavoro che abbiamo fatto nei primi tre anni di attività – dichiara Claudio Cubito, Fondatore e CEO di Growish – e ringraziamo il Club degli Investitori e Banca Sella che hanno creduto in noi. Il nostro obiettivo è raggiungere i 15 milioni di Euro di importi transati annui entro i prossimi 12 mesi, per rafforzare la nostra leadership in Italia nei pagamenti digitali di gruppo. Vogliamo anche espandere all’estero la nostra expertise nell’offrire soluzioni fintech rivolte sia ai consumatori che alle aziende, per pagamenti di gruppo e lista regalo».

Le partnership

Growish è stata fondata nel 2014 da Claudio Cubito (CEO), Domingo Sarmiento Lupo (CTO) e Digital Magics, che affianca la PMI innovativa con i propri servizi di accelerazione e incubazione per la crescita della società. Growish ha gestito transazioni di pagamento per più di 3 milioni di Euro da oltre 30.000 utenti, confermandosi uno dei leader del settore fintech italiano e sta crescendo di 150% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie ai brand Growish.com, ListaNozzeOnline.com e alle partnership con LastMinute.com (con regali di gruppo per voucher volo e vacanza), Uvet Travel Network (con un’innovativa piattaforma e-wallet based per la gestione delle lista nozze per oltre 1000 agenzie di viaggi) e FantaCalcio-online.it (con raccolta di gruppo delle quote per la cassa comune). Nel 2016 Growish è stata finalista di Che Banca! Italian Fintech Award, ha ricevuto il secondo premio al Salone dei Pagamenti e ha vinto la tappa dedicata al fintech dell’ING Challenge Tour.

Come funziona Growish

Attraverso le piattaforme tecnologiche e le API, sviluppate da Growish, è possibile gestire la raccolta di denaro di gruppo per qualsiasi desiderio, abilitare social payment per acquisti di gruppo e creare liste regalo per ogni occasione, sia online che all’interno di punti vendita, con un’innovativa tecnologia e-wallet based. I pagamenti possono essere fatti con carta di credito, bonifico bancario, credito ricaricabile o presso il punto vendita. Al termine dell’operazione è possibile trasferire il denaro sul proprio conto corrente, acquistare prodotti e servizi o utilizzare il denaro raccolto come pagamento in modalità P2P o P2B. «Siamo davvero molto soddisfatti di aver concluso questa operazione» – afferma Giancarlo Rocchietti, Presidente del Club degli Investitori – Si tratta per noi del primo investimento in ambito fintech e siamo contenti di averlo fatto in un’azienda nata e cresciuta con il sostegno di Digital Magics, Banca Sella e con un team molto concreto e professionale».