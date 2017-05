Creative Business Cup Italia, al via la call per startup

ROMA - Parte ufficialmente la quinta edizione della Creative Business Cup Italia. Anche quest’anno, sia l’edizione italiana della CBC che quella internazionale rappresentano due grandi opportunità di visibilità e crescita per idee e imprese nel settore delle industrie creative.

Cos’è la Creative Business Cup Italia

La CBC nasce in Danimarca, paese che ogni anno ospita la fase finale e in occasione del quale, anche quest’anno, parteciperanno business angels e investitori da oltre 60 paesi per dare visibilità alle imprese culturali e creative, supportando i progetti con un forte impatto sociale. I premi (in denaro e formazione) messi a disposizione per l’edizione internazionale 2016 hanno superato i 190mila euro.

Challenge di settore

Per questa edizione e opportunità offerte dalla Creative Business Cup riguardano, inoltre, le varie challenge di settore a cui possono partecipare tutte le startup, anche quelle che non partecipano direttamente alla CBC: la partecipazione alle challenge consente di ottenere visibilità e un potenziale successo a livello internazionale poiché ci si confronta con una giuria di esperti del proprio settore. Inoltre, le challenge offrono la possibilità di conoscere e collaborare con altre start-up che lavorano nello stesso settore.

Chi può partecipare

Possono partecipare startup che operano in settori quali Food, Salute e Benessere, Sostenibilità, Educazione e Formazione, Experience Technology, Mobilità e Creatività. Possono candidarsi singoli o in team,purché abbiano un’idea di business ed esperienza nel proprio settore. È necessario che il soggetto partecipante sia legalmente proprietario o autorizzato allo sfruttamento dell’idea di business con la quale partecipa alla competizione. A ciascuna challenge viene assegnato un gruppo di screeners che valuta le startup e determinano quali di queste saranno invitate a partecipare. Le migliori startup (da 3 a 5) di ciascuna challenge saranno invitate a Copenhagen nel mese di novembre 2017 per partecipare alle finali, durante le quali vi saranno sessioni specifiche per ogni challenge, con una giuria internazionale per ognuna di esse, alle quali le start-up invitate presenteranno le proprie soluzioni creative e innovative. Alla fine, verrà decretato un vincitore per ogni challenge. Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 15 agosto 2017.