Come diventare Digital Sales Specialist

MILANO - Un percorso formativo per aiutare giovani talenti diplomati e neolaureati a diventare Digital Sales Specialist, una delle principali professioni che avranno maggior rilievo nel futuro prossimo. Una competenza che si inserisce nell’ambito della Business Intelligence e che si occupa di analisi a livello di gestione delle vendite: concorrenza, individuazione della clientela, segmentazione, specifiche esigenze del consumatore, in relazione alle strategie di marketing dell’azienda.

Il corso per diventare Digital Sales Specialist

E’ questa l’opportunità resa possibile da axèlero e dalla sua academy Young, uno dei programmi di axèlero academy, progetto formativo che guarda al futuro con la mission di costruire una solida cultura digitale sul territorio italiano. Obiettivo del corso di formazione è creare una vera e propria opportunità professionale per i talenti più meritevoli che potranno entrare a far parte della forza vendite di axélero.

Le date

Il corso, che si terrà a Milano in collaborazione con Galdus, ente accreditato per i servizi al lavoro e per la formazione, sarà strutturato in 2 moduli diversi:

- «Full Academy», che prevede 240 ore d’aula e 160 ore di tirocinio curriculare, è rivolto a giovani diplomati o laureati tra i 20 ed i 30 anni con un forte interesse per il mondo digital e una propensione commerciale;

- «Advanced Academy»,120 ore d’aula e 80 ore di tirocinio curriculare, è rivolto ai giovani diplomati o laureati tra i 20 ed i 35 anni con un’esperienza pregressa di almeno 3 anni in ambito digital e/o di vendita di servizi B2B o B2C e una buona conoscenza del mondo del web.

Come candidarsi

Il percorso, prevede oltre ad una formazione in aula, lo svolgimento di stage sul territorio in affiancamento alla rete degli agenti axélero e, per i profili più idonei, valutati in base alle recensioni e opinioni di tutor e docenti, ci sarà anche la concreta opportunità di entrare a far parte della forza vendite di axélero. La partecipazione al corso è gratuita, grazie a borse di studio messe a disposizione da axélero, e previo superamento di un colloquio conoscitivo e motivazionale e di una prova di verifica sulle competenze tecniche. Fino al 31 maggio sarà possibile candidarsi e prendere parte al processo di selezione mentre dal 19 giugno al 28 luglio si terranno le lezioni frontali e il training on the job. Dal 28 agosto, per quattro settimane, partiranno invece gli stage sul territorio e dal 1 ottobre i talenti più meritevoli inizieranno il proprio percorso professionale in axélero. Per partecipare alla selezione compilare il seguente form.