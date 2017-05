Endeavor Italia ed EY insieme per il sostegno alle scaleup

MILANO - Finanza, gestione del rischio, marketing, talent management. Sono questi alcuni dei settori in cui EY, network mondiale di servizi professionali e consulenza fiscale, offrirà supporto a Endeavor Italia, nata nel 2016 grazie a una rete locale di donatori e parte di Endeavor Global che supporta imprenditori ad «alto potenziale» nell’accesso a talento, mercati e capitali su scala globale, grazie al proprio network. Ad oggi ha selezionato oltre 1.433 imprenditori in 27 paesi generando 650.000 posti di lavoro.



A sancire la partnership, una grande novità per la squadra di Endeavor Italia che vede l’ingresso nel Board Team di Donato Iacovone, Amministratore Delegato di EY in Italia. EY è da sempre impegnata a sostenere e diffondere la cultura dell’innovazione anche attraverso programmi specifici. Tra questi l’EY Capri Digital Summit, riconosciuto come il più importante evento in Italia sui temi della trasformazione digitale e il Premio Start Up, ideato nell’ambito del Premio L'Imprenditore dell'Anno® per valorizzare quei giovani brillanti che sono riusciti a dar vita a un’impresa proponendo al mercato qualcosa di nuovo (prodotti, processi, metodi, servizi) e a ritagliarsi uno spazio nel mondo imprenditoriale italiano e non solo.



«Grazie alla partnership con EY e all’ingresso di Donato Iacovone nel nostro Board confermiamo un legame già attivo con Endeavor a livello internazionale che ha portato tanti benefici e supporti alle scaleup selezionate da Endeavor», afferma Raffaele Mauro, Managing Director di Endeavor Italia.



L’accordo stretto tra EY e Endeavor Global è in essere già dal 2011: «Con l’estensione anche al nostro Paese arrivano importanti vantaggi per gli imprenditori italiani, che potranno ora usufruire anche della competenza dei consulenti di EY», aggiunge Raffaele Mauro. I consulenti di EY potranno prestare la propria professionalità anche come Panelist durante gli International Selection Panel, ultimo step per la selezione degli imprenditori ad alto potenziale.



La più importante sinergia riguarda il Vantage Program di EY: attraverso questo programma speciale, gli imprenditori di Endeavor Italia gioveranno infatti di ben 6 settimane di supporto che consentirà alle aziende di crescere e rafforzarsi. Donato Iacovone, AD di EY in Italia, ha così commentato: «Entrare a far parte del network di Endeavor ci permette di valorizzare in modo ancora più efficace la capacità delle imprese e degli imprenditori italiani di interpretare le sfide del futuro attraverso innovazione, visione strategica e internazionalizzazione, perché possano contribuire alla crescita economica dell’intero Paese.»