Cinque errori da evitare per il tuo Content Marketing

ROMA - Che tu stia vendendo dei capi d’abbigliamento firmati, pesche fresche da consegnare a domicilio nel giro di un’ora o tessuti fatti con gli scarti vegetali, ti sarà praticamente impossibile farlo senza contenuti efficaci. Il contenuto deve essere divertente, coinvolgente e utile. Un gioco da ragazzi? Non esattamente, perché in quello che si definisce Content Marketing, è molto facile ricadere nei luoghi comuni e massimi sistemi. Però in modi per non sprecare le proprie energie e disperderle per i meandri della rete, ci sono. Ed errori da evitare.

1. Non sapere a chi stai parlando

Il Content Marketing non è una strategia a se stante, ma inglobata in tutto il processo di acquisizione clienti. Non puoi pubblicare contenuti a caso, ma devi pianificarli e creare una vera e propria strategia. Come?

Pubblico: come si può scrivere un buon contenuto se non si sa neppure a chi si sta parlando? La risposta è che non si può, mettiti l’anima in pace, per quanto tu possa essere intuitivo e visionario. Per cominciare a fare da solo, analizza i dati che hai a disposizione per capire meglio chi sta dall’altra parte dello schermo.

Ciclo di vita dei contenuti: molti contenuti non generano conversioni dirette sul web, altri ne generano di più. Non è un male, nelle diverse fasi del processo di acquisto, i clienti hanno reazioni diverse: crea articoli progettati appositamente per ogni fase.

2. Non sapere perché

Quando sali in macchina sai bene la destinazione che devi raggiungere (di solito è così). Se fosse un giro a vuoto, molto probabilmente, finiresti per sprecare solo carburante. Lo stesso vale per il Content Marketing. Creare obiettivi per i contenuti permetterà di determinare quale contenuto avrà successo e quale, invece, è meglio che cestini. Dopo aver individuato bene gli obiettivi (esempio: voglio creare consapevolezza, voglio acquisire clienti, ecc.), dovrai cimentarti nel magico e adorato mondo delle metriche: i dati reali che saranno tracciati e analizzati per determinare se stai raggiungendo l’obiettivo. Le metriche di marketing dei contenuti possono includere il traffico sito web, la retargeting e/o la dimensione dell'elenco di posta elettronica, il tasso di click-through o il numero di clienti restituiti.

3. Parlare troppo di sé

Uno degli errori più comuni nel Content Marketing è parlare troppo di sé stessi e del proprio prodotto. Va bene vendersi, ma non bisogna esagerare perché questa strategia di marketing serve per creare fiducia col cliente e così facendo è molto più probabile che se la dia a gambe. Il motivo? Penseranno solo che gli vuoi rifilare il prodotto. Il che, sì, è vero. Ma c’è modo e modo. Anche se sembra un paradosso, ha molto più senso non parlare della tua azienda, soprattutto quando fai mera informazione per generare bisogno e consapevolezza. Altre volte potrebbe essere utile parlare di un concorrente e fare paragoni (nel rispetto dei limiti).

4. Non aggiungere valore

Creare contenuti che si sovrappongono è un errore davvero molto comune. Quindi, come creare contenuti preziosi?

Unico: Se vuoi che il tuo contenuto sia efficace, scrivi qualcosa che non ha ancora scritto nessuno, oppure fornisci una nuova prospettiva sull’argomento.

Consumabile: Nessuno vuole leggere due pagine ininterrotte di testo solido. Il contenuto consumato è breve e si divide in pezzi facilmente digeribili. L’erogazione di informazioni che non richiede un'interpretazione o un pensiero troppo elevato renderà la vostra azienda più autorevole e affidabile.

Attraente: gli utenti formano le loro opinioni di un sito web nel primo semestre della loro visita. Quasi tutti - il 95% - basano quel parere sul disegno visivo. Quindi, nell'occhio dell'utente, il contenuto "prezioso" significa contenuti graziosi.

5. Mancanza di varietà

Evitare i contenuti duplicati non significa usarli solo una volta, anzi. Infatti, si dovrebbe pianificare di riutilizzare i contenuti anche quattro o cinque volte. Come? Attraverso canali diversificati. Quando si pensa al Content Marketing, in generale si fa riferimento al blog del sito web. Il pubblico, però, è da un’altra parte: Facebook, Twitter, Pinterest, Quora, reddit, YouTube, ecc. Ogni canale rappresenta un'opportunità per riformattare un pezzo di contenuti. Hai un impressionante studio di casi pubblicato sul tuo blog? Allora trasformalo in un’infografica, un video, una presentazione, un’email.