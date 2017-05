Come partecipare al Premio Business Angels dell'anno

TORINO - Il Club degli Investitori, con la partecipazione di Angel Partner Group, IBAN, iStarter, Italia Startup e Unicredit, e con il sostegno di KPMG, organizza la sesta edizione del Premio Business Angel dell’anno dedicato al Business Angel che, in Italia, si è distinto maggiormente in attività di investimento e di partecipazione attiva alla crescita e allo sviluppo di una startup.

Il migliore business angel

Il premio nasce per dare visibilità alla migliore azione di angel investing, evidenziando in questo modo che gli investimenti su una startup attirano sempre più singoli e network di finanziatori che credono e supportano nuovi progetti, giocando così un ruolo fondamentale a sostegno dei giovani imprenditori italiani.

Chi può partecipare

Possono presentare la propria candidatura tutte le persone fisiche che hanno investito, anche attraverso un veicolo finanziario, in imprese di nuova o recente costituzione, aventi consistente contenuto innovativo ed elevato potenziale di crescita. I criteri di valutazione sono molteplici: CV ed attività nell’angel investing in generale del candidato, performance economico finanziaria della startup, contributo del business angel allo sviluppo della startup, eventuale exit, notorietà della startup a livello nazionale e internazionale ed eventuali round di investimenti.

Come partecipare

Per partecipare, è necessario compilare la scheda disponibile sul sito www.clubdeglinvestitori.it e inviarla all’indirizzo email premio.ba2017@gmail.com, entro e non oltre il 9 giugno 2017. Il premio verrà assegnato da una speciale giuria presieduta da Marco Bicocchi Pichi, Presidente di Italia Startup, e conferito nel corso dell’annuale evento organizzato dal Club degli Investitori, in programma il prossimo 3 luglio, grazie al sostegno di KPMG, la multinazionale leader nei servizi professionali per le imprese.