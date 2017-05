In Italia gli utenti che navigano solo da mobile superano quelli che navigano solo da pc

MILANO - Per la prima volta in Italia il numero di utenti che accedono a Internet tramite mobile (9,3 milioni, pari al 25% del totale) supera quelli che accedono alla rete solo da da desktop (9,1 milioni, pari al 24%). Stiamo parlando complessivamente di una popolazione che supera i 37 milioni di internauti, persone cioè che hanno accesso a internet nel nostro Paese, la cosiddetta ‘Total Digital Population’.

Un utente sempre più mobile

A scattare la fotografia di un Paese sempre più mobile è comScore, società leader specializzata nella misurazione cross-platform a livello globale di audience, brand e comportamenti di consumo. Secondo le analisi gli utenti multi-piattaforma rappresentano la metà della popolazione digitale italiana (51%), in crescita di 4 punti percentuali rispetto al 47% registrato a settembre 2016. In questa ottica l’utente è sempre più omnichannel, laddove ricerca online e offline si intersecano costantemente per un’esperienza sempre più personalizzata e autentica.

(© comCore)

Ai primi posti News e Lifestyles

L’aumento di audience mobile-only riguarda tutte le principali categorie di contenuto. Le maggiori crescite in punti percentuali si registrano nelle categorie News (passata dal 28% al 40%), Retail (dal 22% al 33%) e Sports (dal 41% al 51%). Da un lato categorie come News e Lifestyles raggiungono ormai l’80% della propria audience complessiva su dispositivi mobili (utenti esclusivi mobile e utenti multipiattaforma). Dall’altro lato, nelle categorie come Retail e Business, in cui è forte l’elemento transattivo, gli utenti mobile sono pari al 65% dell’audience totale, evidenziando come la componente Desktop-Only ricopra ancora un ruolo importante.