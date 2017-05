Festa della Mamma, sei app che ti facilitano la vita (© )

ROMA - Essere una mamma oggi non è un’impresa semplice. I ritmi sono frenetici, ci si districa tra impegni lavorativi e famiglia alla velocità di un ghepardo, nella speranza di non perdere qualche pezzo per strada, oltre alla testa. Come accade in molti ambiti della nostra vita la tecnologia ha il fine di semplificarci le giornate, automatizzando quei processi che, altrimenti, ci porterebbero via molto più tempo. Ecco che, in onore, della Festa della Mamma, abbiamo pensato di proporvi una serie di applicazioni che potrebbero aiutare tutte le mamme nella gestione della loro quotidianità. Dall’app che trasforma il device Apple in un baby monitor a quella per organizzare la lista della spesa. C’è n’è per tutti i gusti. Perchè, del resto (e qui è proprio il caso di dirlo), la mamma è sempre la mamma.

Soldo

Un’app su iOS o Android, associata ad un conto spese con carte prepagate Mastercard, che, con un tocco, permette di inviare soldi ai ragazzi ogni volta che ne hanno bisogno, ma anche controllare in tempo reale eventuali spese eccessive, impostando limiti di spesa o disattivando/riattivando gli account dei figli. Per i ragazzi, specie quando sono in vacanza o se studiano fuori sede, l’app permette di controllare in ogni momento la propria disponibilità e chiedere un trasferimento di denaro con un semplice messaggio.

Day One Journal

Un diario di bordo per catturare tutti i momenti della vita del proprio bambino con centinaia di foto, dalla nascita a tutte le fasi di crescita, ordinate giorno dopo giorno e rintracciabili dal calendario.

Cloud Baby Monitor

L’app trasforma ogni device Apple in un baby monitor per sorvegliare il proprio bambino da smartphone.Permette di accedere allo streaming video e audio dalla cameretta (dopo aver piazzato un device dedicato), ricevere alert quando il piccolo si sveglia, impostare playlist con le sue ninna nanne preferite e molto altro

myShopi

L’app per organizzare la lista della spesa, permette di aggiungere note e registrare gli articoli acquistati più spesso, come il pane o il latte. Per aggiungere articoli alla lista basta cliccare sull'immagine dei prodotti desiderati, digitare il loro nome o aggiungere le relative foto.

Timbuktu

Questa app aiuterà ogni mamma a far crescere la passione dei propri figli per la scoperta e la conoscenza e trascorrere con loro momenti di apprendimento emozionanti: Timbuktu infatti è la prima rivista su iPad per bambini, con storie, giochi e attività progettati per raggiungere più facilmente gli standard scolastici, rispettando il modo di imparare e scoprire dei più piccoli.

GoBimbo

Eventi, posti e iniziative per trascorrere insieme tempo libero di qualità, corsi e campus, idee per weekend e vacanze in famiglia. Questa app è ideale per le neo-mamme in cerca di esperienze ed emozioni speciali per costruire bellissimi ricordi con i propri piccoli.