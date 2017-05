Uala acquisisce la maggioranza di Bucmi e va alla conquista del mercato del beauty (© )

ROMA - Uala, sito e applicazione leader in Italia per la prenotazione online di trattamenti di bellezza e benessere, ha annunciato l'acquisizione della maggioranza di Bucmi dopo aver guidato un nuovo round di investimenti nell'azienda spagnola. Fondata nel 2012 da Pablo Lago e Javier Garcia de la Calera, Bucmi - che ha sede a Madrid - opera in Spagna e Portogallo, dove rappresenta la piattaforma leader per la prenotazione online di saloni di bellezza e centri benessere. Il fondo spagnolo Onza Venture Capital, finanziatore di Bucmi già dal 2014, ha sostenuto Uala nel nuovo round di investimenti.

Uala acquisisce Bucmi

«Il mercato dell'hair styling e dei saloni di bellezza in Spagna e Portogallo vale 3,6 miliardi di euro. Con oltre 3.700 saloni già presenti sul sito, Bucmi è riuscito a posizionarsi come un marchio molto popolare in Spagna, grazie ai suoi investimenti strategici nel marketing. Adesso abbiamo intenzione di lavorare allo sviluppo di una piattaforma comune per i tre mercati - afferma Alessandro Bruzzi, cofondatore e CEO di Uala -. Le startup che operano nel mondo del beauty, compresa Uala, hanno cominciato a lanciare i loro servizi a partire da cinque anni fa; oggi, grazie a nuove tecnologie e importanti investimenti nel marketing, questo settore sta vivendo una fase di consolidamento. Siamo convinti che quella di trasformare il modo in cui le persone prenotano parrucchieri e centri estetici sia una grande opportunità e siamo decisi a fare del nostro meglio per accelerare questo cambiamento».

Le difficoltà di operare in Italia

Le città italiane hanno dimensioni mediamente ridotte e la diffusione di internet è spesso meno capillare rispetto agli altri Paesi europei: questo ha reso complicato mappare in modo preciso e puntuale tutti i centri estetici e i saloni di bellezza presenti in Italia. Riuscire in questa impresa ha richiesto un grande sforzo da parte del team di Uala, ma una volta lanciato il servizio e raggiunta la massa critica dei saloni, l'azienda ha riscontrato un grande successo e si è diffusa rapidamente su tutto il territorio. Per finanziare la propria crescita, nel 2015 Uala ha ricevuto un finanziamento da 5 milioni di euro da Immobiliare.it.

Il mercato delle prenotazioni online

«Siamo molto felici di poter unire le nostre forze a quelle di Uala, un'azienda che in poco tempo è riuscita a crescere e diventare leader nel settore in Italia. Nello scorso anno il volume d'affari complessivo di entrambe le aziende ha superato gli 8 milioni di euro - dichiara Pablo Lago, cofondatore e CEO di Bucmi -. Condividiamo con Uala la stessa visione sul potenziale del mercato delle prenotazioni online e siamo convinti di avere grandi possibilità di innovazione ancora da esplorare». Pablo Lago continuerà a guidare Bucmi insieme al cofondatore Javier Garcia de la Calera; la piattaforma tecnologica per la ricerca e la prenotazione dei saloni sarà gradualmente integrata a quella di Uala, per servire allo stesso modo tutti i saloni e i centri benessere dei tre Paesi.