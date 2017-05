Tech Startup Roma, startup si presentano ai venture capital

ROMA - La possibilità di presentarsi di fronte a una platea di venture capital italiani per catturarli e farli innamorare dei loro progetti. Si chiama Tech Startup Roma l’evento che si terrà a Roma giovedì 11 maggio alle 18.30, organizzato da Tech startup City, l’associazione no profit che promuove l’innovazione a km zero e l’aggregazione di talenti, startup, investitori, PMI e grandi aziende per affermare il Made in Italy nei mercati internazionali.

Tech Startup City

Nata dal territorio e dall’idea di Antonio Fabrizio che in pochi mesi e con l’aiuto di 40 ambassador ha creato la più grande community di innovatori del Lazio​, Tech Startup City vede già oltre 1600 gli iscritti. Per lui, Antonio Fabrizio l’evento di Roma si arricchisce di un altro importante significato: dare un contributo concreto e opportunità di business alle nuove imprese innovative​. Saranno infatti 4 le startup protagoniste del Tech Startup Roma ​che presenteranno il proprio progetto, servizio o modello di business innovativo di fronte ad un pool di investitori e ai più conosciuti VC italiani, e chissà che non possano ricevere anche una proposta per un primo seed round di investimento.

I venture capital

Le startup potranno presentarsi di fronte a Gianluca Dettori ​fondatore e presidente di dPixel​, Loris Lanzellotti ​Managing Director ​di Shark Bites​, Paolo Cellini ​Venture Partners Innogest​, Ciro Spedaliere, Senior Investment Manager di Invitalia Ventures, Andrea Coppini​, head of Digital & Innovation della capogruppo e Banca ICCREA.