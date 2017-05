Le infinite possibilità dell'online, come avviare un e-commerce

TORINO - In un mondo sempre più connesso, l'online rappresenta per il business un'occasione imperdibile. Un modo per restare competitivi sul mercato, per sbarcare sulle piazze internazionali. Internet ha accorciato le distanze e oggi non possiamo più prescindere dalla globalizzazione e dal considerare il nostro prodotto o servizio su scala internazionale. Fortunatamente anche l’Italia si sta muovendo in questa direzione, anche se lentamente: nel 2016 abbiamo assistito, infatti, a un aumento del 24% dell’export digitale.

Il vantaggio competitivo dell’online

Piccoli passi se consideriamo che l’export digitale, quindi la vendita di prodotti all’estero tramite siti e-commerce, rappresenta ancora una quota marginale, inferiore al 6% delle esportazioni totali di beni di consumo destinati al cliente finale. L’online, tuttavia, rappresenta l’unica e davvero l’unica strada per i retailer tradizionali e per qualsiasi azienda produttrice di beni di sopravvivere alla rivoluzione digitale. Non solo, per giovani e donne in particolare, rappresenta uno strumento per realizzare il proprio spirito imprenditoriale con maggiore flessibilità e libertà.

Come avviare un e-commerce

Per incoraggiare le aziende ad aprirsi al digitale e, quindi, a maggiori opportunità, l’Associazione GammaDonna lancia - in partnership con la piattaforma eBay – l’eBay Academy GammaDonna, un percorso formativo per avviare un e-commerce. Si tratta di un'opportunità unica per la crescita del proprio business - in Italia e all'estero - grazie alla quale si verrà accompagnati, passo a passo, attraverso tutte le operazioni e le fasi per dare avvio a un Negozio su eBay. Il percorso di formazione, condotto da un formatore eBay, è rivolto a imprese, aspiranti imprenditori e commercianti che vendono prodotti. Al termine, i partecipanti saranno in grado di padroneggiare tutti gli strumenti di vendita utili a soddisfare le aspettative del cliente (gestione magazzino, spedizioni, promozioni, inserzioni, monitoraggio delle performance di vendita…).

Come partecipare

Il corso è a numero chiuso e si terrà a Torino il 16-24-31 maggio e 7 giugno 2017, strutturato in 4 mezze giornate. Costo indicativo: 180 euro. Per partecipare iscriversi al seguente link.