WhatsApp non funziona: è down in tutto il mondo

TORINO - WhatsApp ha smesso di funzionare mercoledì 3 maggio alle 22.40 circa. Non è la prima volta che l’app di messaggistica va in down e smette di funzionare, sia sugli smartphone Android che sui dispositivi iOS. Ovviamente la rete non si è fatta attendere e dopo pochissimi istanti su Facebook già comparivano i post di diversi utenti che lamentavano problemi alla popolare applicazione.

L’app permette, come al solito, di scrivere il messaggio, che rimane fisso mostrando semplicemente l’icona dell’orologio. Stesso discorso vale per i file multimediali che restano appesi senza raggiungere il destinatario. Da quanto risulta WhatsApp non è in down solo sul territorio italiano. Arrivano segnalazioni dal Brasile, dalla Spagna, dalla Tunisia, dall’Olanda e da tante altre nazioni. Le cause, al momento, sono ignote. Ovviamente è impossibile mandare messaggi e file multimediali anche dall'app per browser.

Da pochi minuti anche Mark Zuckerberg ha confermato il crash dell'applicazione WhatsApp dal suo profilo Facebook.

Caso vuole, peraltro, che WhatsApp sia andato in down proprio nel momento in cui Mark ha pubblicato i nuovi numeri raggiunti dalle applicazioni sotto Facebook Inc.