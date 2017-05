Smart materials: il packaging 'bio' fatto con gli scarti del cibo

MILANO - Grazie all’evolversi delle bio e nano tecnologie, molto presto potremo confezionare un ortaggio con una plastica 100% biodegradabile prodotta con gli scarti dell’ortaggio stesso. In questo modo, il packaging potrà essere differenziato nell’umido e conserverà le proprietà del prodotto alimentare da cui deriva, per una migliore e più salutare conservazione dei cibi.

Gli smart materials

Sono questi gli smart materials, la nuova frontiera del packaging, che saranno presentati dall’Istituto Italiano di Tecnologia a Seeds&Chips - the Global Food Innovation Summit (8-11 maggio a Fiera Milano Rho). Gli smart materials sono ottenuti dalla combinazione di nano tecnologie e scarti alimentari, come quelli del caffè, prezzemolo e cannella. Gli scarti, trattati con solventi che evaporano durante il processo e recuperabili o processabili con altri polimeri biocompatibili, si rendono malleabili, pronti per diversi usi, ma diversamente dai polimeri derivati dal petrolio, sono completamente biodegradabili. Una soluzione innovativa e di cui noi e l’ambiente che ci circonda abbiamo estremamente bisogno: ogni anno infatti vengono prodotte ben 290 milioni di tonnellate di rifiuti derivanti da plastica. Gli scarti che oggi galleggiano nell’oceano potrebbero costituire un’isola grande come la Sicilia.

Il robot iCub

Gli smart materials non sono, tuttavia, gli unici progetti che l’Istituto Italiano di Tecnologia presenterà a Seeds&Chips. In occasione del Summit, l'IIT illustrerà i progressi di iCub, il robot umanoide più diffuso al mondo. iCub è molto di più di un robot: ha le dimensioni di un bambino di circa 4 anni, possiede 53 snodi di movimento. Ha telecamere che riproducono la vista, microfoni per la ricezione di suoni, sensori inerziali che riproducono il senso dell’equilibrio, e sensori tattili e di forza per misurare l’interazione con l’ambiente. È l’unico robot al mondo con il corpo ricoperto di una pelle artificiale: un sensore tattile che gli permette di capire se e come viene toccato dall’uomo e di rispondere nella maniera adeguata. Nell’ultimo anno il robot ha imparato a mantenere l’equilibrio sulle sue gambe anche quando viene spinto. Recentemente iCub ha fatto ulteriori progressi: è munito di uno zainetto per contenere una batteria di alimentazione e di una scheda di connessione wireless ai computer, per essere libero da cavi e più agile nei movimenti in autonomia. Pressoché infiniti i campi di applicazione di questo umanoide, da quelli domestici a quelli industriali, dal campo biomedico al riabilitativo.

Un punto di riferimento per tutto il mondo

A Sac2017, l’IIT porterà anche le innovazioni di Nanochrome, progetto di startup che propone test diagnostici grazie alla combinazione di nanotecnologie e strumenti di biotecnologia e biologia molecolare, per realizzare analisi a basso costo, semplici e rapide. I principali campi di applicazione includono sensori per il controllo diretto della qualità del cibo e dispositivi per la rilevazione di metalli tossici e altri contaminanti nell’acqua potabile. «L’IIT rappresenta l’eccellenza delle scienze e delle innovazioni nel mondo, un orgoglio per l’Italia – commenta Marco Gualtieri, ideatore di Seeds&Chips -. Gli eccellenti risultati in campo alimentare, e non solo, che l’Istituto propone al nostro Summit giungono grazie a straordinari investimenti in ricerca e sviluppo di tecnologie e ad un lavoro di squadra eccezionale, a beneficio di tutti noi e dell’ambiente. Realtà come l’IIT dimostrano che l’Italia può essere punto di riferimento internazionale nell’innovazione legata al food, raccogliendo l’eredità di Expo 2015».