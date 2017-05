Round per Multiply Labs, la startup degli integratori personalizzati riceve 2,7 milioni

MILANO - Aumento di capitale da 2,7 milioni di euro per Multiply Labs, startup che ha sviluppato una tecnologia 3D Printing in grado di «stampare» capsule personalizzabili ad uso nutraceutico contenenti tutti gli integratori di cui ogni singolo corpo ha bisogno. Al round di investimento della startup, partecipata di P101, il fondo di venture capital specializzato in investimenti in società digital e technology driven, che ha guidato l’investimento sottoscritto, hanno partecipato anche altri investitori come CRCM, Graph Ventures e Fenox Venture Capital.

Aumento di capitale per Multiply Labs

L’aumento di capitale fa seguito ad un pre-seed round di 120mila dollari sottoscritto da Y Combinator e da alcuni suoi partner. Multipla Labs, fondata da un team internazionale di PhD/MBA appartenenti al MIT e all’Università degli studi di Milano, tra cui gli italiani Federico Parietti (CEO) e Alice Melocchi (CTO), è stata, infatti, selezionata per il programma di incubazione del noto Venture Incubator statunitense Y Combinator e ha sviluppato una tecnologia di 3D Printing in grado di «stampare» capsule personalizzabili ad uso nutraceutico: questa tecnologia proprietaria permette per la prima volta al mondo di produrre singole pillole il cui contenuto in termini di integratori e principi attivi ed i relativi tempi di rilascio sono personalizzati sulla base del metabolismo del singolo individuo. Tramite l’utilizzo di integratori puri e privi di additivi, la tecnologia riesce a stampare per iniezione capsule a spessore ridotto e con diversi comparti di riempimento. Il sofisticato sistema robotico di dosaggio implementato da Multiply Labs è è al momento oggetto di tre diverse domande brevettuali.

Integratori personalizzati

L’aumento di capitale sottoscritto permetterà alla startup di avviare una serie di progetti di sviluppo, a partire dalla realizzazione di una struttura produttiva all’avanguardia, dove gli ordini dei clienti saranno ricevuti e realizzati su misura da un sistema produttivo robotico. «E’ strano pensare che, ancora oggi, tutti i nostri integratori alimentari sono prodotti in massa, ignorando il fatto che il corpo e le esigenze di ogni cliente sono unici - racconta Federico Parietti, CEO di Multiply Labs -. Non vediamo l’ora di lanciare questo prodotto, il primo nel suo genere, che permetterà finalmente di produrre integratori «tailor-made» attorno alle esigenze di ogni persona. E nel futuro, è vicina un’applicazione della nostra tecnologia al campo farmaceutico: penso a una sola capsula che contiene tutte le medicine prescritte da un dottore – nelle giuste quantità – e le rilascia al momento giusto nel corso della giornata».

«Avendo seguito il percorso imprenditoriale di Federico e di Alice fin dall’inizio, abbiamo finalmente avuto l’opportunità di supportarli in questa sfida - Andrea Di Camillo, Managing Partner di P101 -. Le competenze scientifiche che hanno portato in Multiply Labs sono uniche, così come la componente italiana di know-how che la società sfrutta in un mercato in cui la tecnologia e la personalizzazione cambieranno nel medio termine in modo epocale i modelli di business tradizionali, e Multiply Labs ha un’opportunità da cogliere enorme».

Il mercato degli integratori alimentari

Gli investimenti in startup attive nei settori delle capsule vitaminiche e degli integratori alimentari hanno raggiunto 71 milioni di dollari nel mese di ottobre 2016, con un tasso di crescita a doppia cifra (dati CB Insight, Nov 2016). L'industria internazionale del venture capital ha iniziato a prestare particolare interesse alle start-up del settore, con significativi investimenti a supporto del lancio di nuove tecnologie di produzione e/o innovazioni di processo, in particolare negli ambiti somministrativi e di diffusione. Secondo le più recenti stime, il segmento di mercato «personalizzato» in cui opera Multiply Labs conta 8 milioni di unità di consumo nella sola fascia «millennials», di cui circa il 41% su base regolare e con una spesa di tipo ricorrente nell’ordine di 50 dollari mensili. In altri termini, una domanda di mercato per circa 1,9 miliardi di dollari (fonte: Frost&Sullivan Market Research).