Apple, aperte le iscrizioni per Developer Academy alla Federico II di Napoli

NAPOLI - Resteranno aperte fino al 31 maggio le iscrizioni per giovani imprenditori e futuri sviluppatori che vogliono frequentare i corsi della prima Developer Academy in Europa offerti dall’Università Federico II di Napoli in collaborazione con Apple. Per il secondo anno e dopo il successo riscontrato nella passata edizione, l’Academy apre nuovamente le porte agli sviluppatori di domani.

Aumentano i ‘posti a sedere’

Per il prossimo anno accademico (che inizierà in ottobre) l’Academy raddoppierà il numero di studenti accolti: saranno infatti circa 400 – rispetto ai 200 del primo anno – gli studenti selezionati, che avranno accesso alla formazione sullo sviluppo di applicazioni iOS per l’ecosistema di app più innovativo e vivace al mondo. Il programma si concentrerà sullo sviluppo di software, la creazione di startup e il design di app iOS, con un’enfasi particolare posta sulla creatività e sul processo collaborativo; l’obiettivo è dare la possibilità agli studenti di acquisire le competenze necessarie per avere successo. L’Academy si propone di attrarre studenti con curricula e interessi eterogenei; il percorso formativo è stato progettato infatti per supportare non solo individui che hanno già maturato esperienze nella scrittura di codice o di informatica, ma anche giovani interessati a settori quali design e business.

Il programma

Il programma è aperto a studenti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo; il primo anno di corso ha ospitato studenti provenienti da Germania, Olanda, Messico e Turchia. Apple sta facendo un investimento di diversi milioni di euro in modo da rendere il corso gratuito per tutti gli studenti. Il curriculum è stato progettato da esperti tecnici dell’azienda; gli ingegneri e i docenti del corso portano competenze eterogenee fra cui design, business e marketing, e programmazione. Apple fornisce inoltre hardware e software per l’Academy, tra cui un iPhone e Mac per ogni studente; la struttura, inoltre, è stata appositamente progettata da Apple e dall’Università Federico II con una particolare attenzione per gli spazi di lavoro collaborativi e aperti. Qui per candidarsi.

In tre anni 1000 sviluppatori

L’Academy – prima in Europa – è stata inaugurata nel mese di ottobre 2016 accogliendo i primi cento studenti e altri 100 hanno iniziato i corsi a gennaio 2017, tutti selezionati fra 4000 candidati. In tre anni, 1000 sviluppatori e imprenditori studieranno all’Academy. Le lezioni all’Academy sono tutte basate sul Challenge Based Learning (CBL), un’approccio multidisciplinare all’insegnamento e all’apprendimento. CBL è un metodo collaborativo e pratico, che richiede agli studenti di lavorare con altri studenti, i loro docenti e gli esperti in giro per il mondo per sviluppare una più approfondita conoscenza delle materie che studiano, accettare e risolvere sfide, intraprendere azioni, condividere la loro esperienza ed entrare in una discussione globale attorno a problematiche importanti.