Tensiopod, quando la salute del cuore è a portata di app

TORINO - Essere in collegamento con i medici attraverso internet ed avere servizi sanitari a portata di mano in pochissimo tempo: è la rivoluzione che ha portato la telemedicina, che permette di prendersi cura della propria salute con il monitoraggio a distanza, senza la necessità di afferire alle strutture ospedaliere. Una rivoluzione che in Italia ha preso il nome di Biotechware, la startup che nel 2013 ha ideato l’elettrocardiogramma portatile CardioPad Pro e che lancia ora sul mercato TENSIOPOD, il misuratore di pressione prodotto in collaborazione da PAR Medizintechnik.



Il dispositivo, che ha superato tutte le valutazioni cliniche ed è raccomandato per l'uso clinico dalla British Hypertension Society (BHS), viene distribuito da Biotechware con l’integrazione alla piattaforma cloud per la telerefertazione che permette di far visionare le misure registrate dallo strumento da un cardiologo a distanza, consentendo di redigere un referto medico per il paziente iperteso.



Tensiopod, monitoraggio della pressione arteriosa in 24 ore in farmacia

Tensiopod è infatti un piccolo apparecchio portatile che può essere facilmente posizionato nella farmacia sotto casa con una procedura di pochi minuti e che deve essere indossato per 24 ore dal paziente per avere un quadro completo delle condizioni della pressione arteriosa e dei valori della frequenza cardiaca. I dati raccolti nell’arco della giornata, grazie alla tecnologia di Biotechware, vengono trasmessi all’equipe medica, che li esamina per redigere il referto che viene direttamente caricato sulla Piattaforma cloud Biotechware, dove può essere consultato, oppure consegnato al paziente in formato cartaceo. La piattaforma garantisce, grazie ad avanzati e moderni sistemi di crittografia, la massima sicurezza dei dati trattati e permette l’accesso online a tutti i dati (tracciati, referti, elenco pazienti) tramite un portale dedicato.



«Si tratta di uno strumento facile e innovativo particolarmente indicato per i pazienti ipertesi in terapia farmacologica, per controllare l'efficacia delle terapie contro l’ipertensione - ha detto Alessandro Sappia, founder di Biotechware -. Tutta la procedura si svolge comodamente nella farmacia più vicina, senza bisogno di recarsi in ospedale».

CardioApp, telemedicina a portata di smartphone

Per rendere l’accesso alla telemedicina ancora più immediato, Biotechware lancia CardioApp, l’applicazione che permette di trovare la farmacia più vicina per fare un ECG a distanza con Biotechware e ricevere il referto firmato da un cardiologo qualificato. Attivando la geolocalizzazione, CardioApp consiglia le strutture presso le quali sono disponibili i servizi offerti da Biotechware, come CardioPad Pro e Tensiopod. La app è disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play. CardioPad Pro, l’elettrocardiografo portatile CardioPad Pro è l’innovativo strumento inventato da Biotechware che permette la registrazione professionale di elettrocardiogrammi (ECG) avvalendosi di una piattaforma cloud per la memorizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati. Con una media di soli 3 minuti per i teleconsulti e 6 minuti per le telerefertazioni, CardioPad Pro raccoglie i dati e li invia ad una equipe di cardiologi selezionati e qualificati che rende il referto immediatamente disponibile e consultabile online tramite un portale dedicato. In questo modo, la telemedicina è arrivata nelle farmacie, nelle scuole, nei centri sportivi, offrendo ai cittadini un servizio che aumenta la possibilità di individuare tempestivamente problematiche cardiologiche.