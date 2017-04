Google stringe la morsa: miglioramenti a ricerche contro le fake news

ROMA - Via la spazzatura, i contenuti di scarsa qualità e chi scrive tanto per scrivere. L’informazione è una cosa seria e oggi parte da Internet dove si concentra l’intera popolazione che va a caccia di notizie. Google stringe la morsa e ha annunciato revisioni e miglioramenti alla ricerca. Nel mirino ci sono sempre più le "fake news" mentre, fermo restando il noto automatismo basato sugli algoritmi elaborati dal gigante di Mountain View, un ruolo chiave viene assegnato ai "valutatori». Si tratta di "persone reali che valutano la qualità dei risultati di ricerca" e che forniranno riscontri, non per determinare il posizionamento di singole pagine, ma per raccogliere dati sulla qualità dei risultati di Google e identificare le aree che richiedono miglioramenti.

Lo spiega Ben Gomes, vicepresidente dell'Engineering di Google Search nel blog della società. «La ricerca su web può essere sempre migliorata; lo sapevamo quando ho cominciato a lavorare al motore di ricerca nel 1999 ed è ancora vero oggi. Allora, Internet stava crescendo con incredibile rapidità, era necessario dare un senso a quella esplosione di informazioni, organizzarle e presentarle in modo tale che le persone potessero trovare quello che stavano cercando direttamente nella pagina dei risultati di ricerca».

In passato il lavoro era attorno a PageRank, l'algoritmo fondamentale usato per misurare l'importanza delle pagine web per poterle ordinare nei risultati. Oltre a cercare di organizzare le informazioni, gli algoritmi di Google hanno sempre dovuto lottare con individui o sistemi che cercavano di "imbrogliare" i sistemi per apparire più in alto nei risultati di ricerca, utilizzando produttori di contenuto (content farms) di bassa qualità, testo nascosto e altre pratiche ingannevoli. «Oggi - prosegue Gomes - in un mondo in cui vengono pubblicate online decine di migliaia di pagine ogni minuto, ci sono nuovi metodi con cui le persone cercano di imbrogliare il sistema. Quello più visibile è il fenomeno delle 'fake news', per cui del contenuto presente sul web ha contribuito a diffondere informazioni palesemente ingannevoli, di scarsa qualità, offensive o completamente false. Sebbene questo problema sia diverso da quelli affrontati in passato, il nostro obiettivo resta sempre lo stesso: offrire alle persone accesso a informazioni rilevanti provenienti dalle fonti più affidabili a disposizione. E benché non sempre riusciamo del tutto nel nostro intento, stiamo facendo buoni progressi nell'affrontare il problema. Tuttavia, per ottenere cambiamenti che abbiano un impatto a lungo termine, sono necessari cambiamenti più strutturali alla Ricerca».

I nuovi algoritmi includono miglioramenti al search ranking (il sistema di posizionamento nel motore di ricerca), modi più semplici perché le persone possano fornire feedback diretti e ancora più trasparenza su come funziona la Ricerca. I nuovi algoritmi aiutano ad identificare fonti affidabili tra i miliardi e miliardi di pagine. Tuttavia, è risultato evidente che un piccolo insieme di ricerche (circa lo 0,25% del traffico giornaliero) ha restituito risultati con contenuti offensivi o chiaramente ingannevoli, che non sono quello che le persone cercano. Parte di questo processo, sono i valutatori, persone reali che valutano la qualità dei risultati di ricerca di Google, che forniscono un riscontro sugli stessi esperimenti fatti da Google. Queste valutazioni non determinano il posizionamento di singole pagine, ma vengono utilizzate per raccogliere dati sulla qualità dei risultati e identificare aree che richiedono miglioramenti.