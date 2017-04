Perchè oltre 400 startup hanno scelto la costituzione online

MILANO - Dal 20 luglio scorso costituire una startup è diventato più semplice. Niente burocrazia, niente notai. La costituzione delle startup innovative può avvenire semplicemente online, attraverso una sezione specifica sul portale del Registro delle Imprese. Una decisione che, inizialmente, ha innescato la polemica da parte del Consiglio Nazionale del Notariato il quale ha parlato di tutti i rischi che eventualmente potevano essere connessi a questa nuova procedura, soprattutto per gli imprenditori meno esperti, alle prime armi.

Oltre 400 startup si sono costituite online

Nonostante le incertezze e la polemica, a costituirsi online tramite questa procedura al 31 marzo 2017, sono state complessivamente 404 (487 si si considerano quelle in corso di iscrizione e quelle non ancora ufficializzate). Un buon risultato che vede negli ultimi 3 mesi il picco maggiore, con ben 224 startup innovative iscritte nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, di fatto il 39% di quelle che si sono iscritte nell’anno in corso. La Lombardia è la regione che detiene il maggior numero di iscrizioni (87), seguita dal Veneto (64) e dal Lazione (44). Guardando al capitale iniziale sottoscritto più dell’80% delle startup costituite in forma digitale ha un capitale compreso tra 5mila e 10mila euro. Più di 3 su 4 startup innovative neo-costituite operano nel macro-settore dei servizi alle imprese (309, 76,5%), una proporzione ancora superiore a quella già elevata registrata dalle startup innovative nel loro complesso (70,3%).

La differenza la fa l’assistenza

A fare la differenza rispetto alle forme prima previste è il servizio di assistenza specialistica fornito dal sistema camerale, operativo sin dall’avvio della piattaforma online nel luglio 2016. Nello specifico il servizio riguarda la verifica della correttezza formale del modello e della sua idoneità agli standard di legge, dei documenti allegati e delle ulteriori informazioni inserite, fino alla trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. Tramite questo servizio, già in fase di registrazione del modello all’Agenzia delle Entrate il neo imprenditore ha la certezza che la documentazione prodotta è formalmente corretta, e che non saranno necessarie ulteriori modifiche per il buon fine della pratica.

I vantaggi della nuova procedura

Gratuità: al netto delle imposte di registrazione fiscale dell’atto e dell’imposta di bollo, non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, implicando un forte risparmio per gli imprenditori;

Disintermediazione: non è necessaria la presenza di una figura che verifichi l’identità dei sottoscrittori dell’atto, già assicurata dall’obbligo di utilizzo della firma digitale, e l’imprenditore viene responsabilizzato sulle scelte strategiche da prendere in fase di costituzione;

La possibilità per i contraenti di redigere e sottoscrivere l’atto costitutivo e lo statuto online mediante una piattaforma web dedicata, anche attraverso salvataggi successivi;

Il ricorso a un modello standard di atto costitutivo e di statuto, introdotto dal Decreto citato, che consente rapidità di compilazione e certezza del diritto ma, allo stesso tempo, risulta personalizzabile da parte dell’imprenditore;

Il formato elettronico elaborabile XML dell’atto, che consente di garantire fedelmente la conformità al modello standard, di eseguire una serie di controlli automatici sui dati compilati e di arricchire di nuove informazioni strutturate il Registro delle Imprese;

La volontarietà: gli imprenditori possono scegliere liberamente tra la procedura ordinaria mediante atto pubblico e la nuova modalità.