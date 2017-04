Digital Magics e Bricoman: nuova call per startup della realtà virtuale e aumentata

MILANO - Chiamata per tutte le startup che si occupano di riconoscimento oggetti, realtà virtuale e realtà aumentata. Si chiama Object Recognition For A Smart Checkout, la call lanciata da Bricoman Italia e Digital Magics, volta alla scoperta delle migliori soluzioni per innovare il processo di riconoscimento dei prodotti che, in fase di checkout, non vengono correttamente riconosciuti dalle casse attraverso il classico codice a barre, perché rovinato (e quindi non leggibile dallo scanner), diverso da quello presente nel catalogo (e per questo non riconosciuto) o del tutto assente.

Come partecipare alla call

La velocità di acquisto, di cui il checkout è una fase fondamentale, è uno dei pilastri della strategia di Bricoman. Vincerà quindi Object Recognition For A Smart Checkout chi proporrà una soluzione concreta per permettere alle hostess di cassa di riconoscere facilmente questi prodotti, riducendo così il tempo di attesa dei clienti. Fra tutte le startup che hanno inviato il loro progetto entro il 24 maggio su http://objectrecognition.digitalmagics.com, saranno selezionate le proposte più promettenti che il 29 maggio parteciperanno alla giornata di Pitch presso il campus di coworking Talent Garden Milano Calabiana. I fondatori delle startup presenteranno la propria business idea davanti a Bricoman Italia e ai suoi partner, che valuteranno la possibilità di offrire un percorso di incubazione e di crescita con Digital Magics. La migliore startup verrà premiata con 5.000 euro.

I programmi di Open Innovation

La call rientra nel programma di Open Innovation, strutturato da Digital Magics, per innovare processi interni, prodotti e servizi di Bricoman e per sviluppare competenze e tecnologie, grazie alla collaborazione con le startup innovative. «Questa nuova Call dedicata a una fase fondamentale dell’acquisto nei negozi – dichiara Layla Pavone, amministratore delegato di Digital Magics per l’industry innovation – fa parte del progetto annuale di ‘Open Innovation’, che abbiamo studiato per Bricoman Italia e che ha ottenuto ottimi risultati su vari fronti: dalla formazione, allo sviluppo di nuove tecnologie fino all’innovazione aziendale interna grazie al digitale. La collaborazione fra imprese e startup innovative è fondamentale per entrambe e porta vantaggi concreti».