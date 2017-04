Ada Lab, al Campidoglio un evento per avvicinare le ragazze alla tecnologia

ROMA - Un evento per avvicinare le giovani ragazze alle tecnologie digitali, organizzato con il patrocinio dell’Assessorato Roma Semplice di Roma Capitale e da Codemotion Kids! che si svolgerà direttamente nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, a Roma, il 4 maggio a partire dalle ore 9.00. E’ questo Ada Lab, un laboratorio gratuito dedicato all’avvicinamento delle ragazze alle tecnologie digitali che prende il nome da Ada Lovelace Byron, la matematica inglese vissuta nell’800 considerata la prima programmatrice di computer della storia.

Ada Lab al Campidoglio

Il 4 maggio nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, 45 ragazze provenienti da Scuole Secondarie di Primo Grado di Roma muoveranno i primi passi nella programmazione, realizzando progetti digitali mediante il microcomputer micro:bit, piattaforma realizzata e diffusa nel Regno Unito dalla BBC per l’educazione digitale dei più giovani. «Lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini è un tema prioritario all’interno delle linee programmatiche dell’Assessorato Roma Semplice - sottolinea l’Ass. Flavia Marzano - Abbiamo patrocinato con entusiasmo l’iniziativa Ada Lab di Codemotion Kids! perché crediamo sia un’occasione per incoraggiare le ragazze a cimentarsi concretamente nell’uso delle tecnologie e per motivarle ad intraprendere percorsi di studio in ambiti scientifico-tecnologico nei quali ancora persiste il divario di genere».

Il programma dell’evento

Le partecipanti si cimenteranno con la programmazione e l’elettronica accompagnate in questo percorso da 6 mentor donne di diverse generazioni. «La responsabilità del gender gap è da ricercare nelle convenzioni sociali, che vedono le donne poco adatte a ruoli di rilevanza nell’ambito tecnologico. Più di tutto, però, è la mancanza di modelli femminili a influire sulle loro scelte - spiega Chiara Russo, CEO di Codemotion -. Ci piacerebbe uscissero da questa giornata con uno sguardo nuovo verso il futuro». Con questo laboratorio, infatti, Codemotion Kids! e l’Assessorato Roma Semplice di Roma Capitale si pongono l’obiettivo non solo di dimostrare alle ragazze quanto programmare sia divertente e alla loro portata, ma anche di portare loro alcuni esempi di grandi donne che hanno segnato la storia dello sviluppo tecnologico mondiale.

L’importanza di abbattere il gender gap fin dai banchi di scuola

Il divario di genere in ambito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) è un problema concreto, inquadrato anche dal MIUR che da alcuni anni promuove "Il mese delle Stem" con lo scopo di abbattere gli stereotipi di genere. Infatti, come dimostra una ricerca commissionata da Microsoft alla London School of Economics, le ragazze iniziano a mostrare un forte interesse verso le discipline STEM a partire dagli 11 anni (fonte: European Girls in Stem). Nonostante ciò, intorno ai 17 anni iniziano a perdere fiducia nelle loro capacità, scoraggiandosi nella scelta di un percorso universitario dedicato. Al crescere dell’età diminuisce la percentuale di ragazze impegnate in ambiti scientifico-tecnologici: contro un 20% di laureate in materie STEM in Europa, solo l’1% lavora in ambito ICT.