Praesto ti fa trovare il pasto pronto quando arrivi al ristorante

MILANO - Siete in pausa pranzo e avete i minuti contati. Invece della paninoteca dall’altro lato della strada che frequentate sempre avete voglia di un pasto diverso, di buona qualità. Fate qualche passo e trovate un bistrot eccezionale con piatti prelibati e freschi. Tempo d’attesa? Almeno 30 minuti. Guardate l’orologio e vi rendete conto che non potreste mai ritornare alla vostra scrivania in tempo. Desistete e passate oltre, probabilmente ritornando ad addentare il solito toast di tutti i giorni. Quante volte vi è capitato? Probabilmente innumerevoli volte. Come in molti casi, anche in queste occasioni la tecnologia ci viene in aiuto. E la tecnologia in questione si chiama Praesto, una startup innovativa che permette ai suoi utenti di preordinare il cibo presso i ristoranti così da arrivare quando questo è pronto per essere servito al tavolo o per essere portato via. Geniale no?

Prenota il pasto e mangi al ristorante

Una startup che nasce dall’esigenza personale della sua fondatrice Nicole Bouris, nata a Napoli da padre libanese e madre italiana. L’obiettivo è quello di rendere la pausa pranzo un momento di puro piacere privo di attese e stress inutili. «Gli utenti scelgono dove mangiare, quando mangiare, cosa mangiare, in quanti sono e se mangiare al tavolo o portare il pasto via e all'orario scelto troveranno tutto pronto per essere gustato - ci racconta Nicole -. Vogliamo fare in modo che, per pranzo, le persone escano dal proprio ufficio, prendano una boccata d'aria e ricarichino le proprie energie con un pasto rilassato». Secondo uno studio dell'University of Texas, infatti, coloro che fanno una pausa più rilassata rientrano al lavoro con maggior energia. La stima percentuale dell’incremento di velocità ed efficenza per chi pranza senza stress è del 20%.

Più posti a sedere nei ristoranti

Il vantaggio, però, non è solo per gli utenti perché Praesto permette anche ai ristoratori di ottimizzare il turnover dei tavoli durante il picco della pausa pranzo. I clienti, infatti, trascorreranno in media meno tempo al ristorante, grazie alla mancanza delle fasi di ordinazione e pagamento (il pasto si paga online con la carta di credito) e questo aumenta la rotazione dei tavoli. Oltre ad incrementare la visibilità del ristorante e la sua reputazione attraverso un sistema di rating dove l’utente può esprimere la sua opinione.

Verso il futuro

Attualmente la startup è attiva sul territorio di Milano e in trattativa con alcuni investitori per incrementare l’espansione capillare sulla città. Ovviamente l’obiettivo è quello di estendersi a tutto il territorio nazionale e, perché no, anche all’estero.