internetday, il compleanno di Internet - LA DIRETTA

L’iniziativa principale di We Start è la We Start Challenge: incentrato sul tema del Social Impact, questo programma supporta ogni anno un numero selezionato di giovani imprenditori con un’idea ad impatto sociale

I PIR sono strumenti di investimento che puntano sull’economia reale e per incentivarla offrono a chi li acquista l’esenzione fiscale. Ma non possono investire in finanza alternativa, cioè Fintech