Lean Startup Workshop, l'evento per imparare a fare startup

TORINO - E’ tutto pronto per la prima edizione torinese del Peekaboo Lean Startup Workshop, che si terrà a Torino - nella sede di Rinascimenti Sociali - sabato 6 e domenica 7 maggio.

Peekaboo Lean Startup Workshop

Un appuntamento imperdibile per developer, marketer e designer, che impareranno a creare, validare e lanciare un’idea di startup grazie agli insegnamenti ricchi di spunti pratici del team di Peekaboo, la community scelta da ENEL come partner ufficiale per la propria formazione aziendale.

Lean Startup Program

Un evento che fa da lancio anche al programma di formazione per startupper organizzato da Peekaboo, il Lean Startup Program, a cui accederà direttamente - e con borsa di studio - il team vincitore del Lean Startup Workshop. Corso che si avvale dell’esperienza e degli insegnamenti di nomi di indiscusso prestigio della scena digital italiana: mentor come Federico Pacilli, CEO di Baasbox, Matteo Marchesano - serial entrepreneur e product manager -, Andrea Gaiardo - entrepreneur e startup professor - e Simone Giacometti, CTO di Pratiche.it; e advisor come Giovanni Burzio, Finance Advisor e serial investor, Daniele Alberti, Business Angel and Investor strategy, e Nicola Canonico, Marketing percussionist e serial entrepreneur. Ideato e organizzato da Peekaboo, startup fondata da Paolo Napolitano e Federico Belli, il Lean Startup Program punta ad affermarsi come il primo del genere in Italia, e dopo Roma e Torino è pronto a sbarcare anche a Milano nel secondo semestre dell’anno, per puntare direttamente al mercato internazionale con Londra nel 2018.

Come si svolge il programma

Un programma in 6 lezioni divise in 4 moduli, più un Pitch Day conclusivo per presentare la propria startup agli investitori, il Lean Startup Program è il programma di pre-accelerazione leader in Italia in cui i partecipanti imparano a creare una startup applicando il modello del Lean Startup, nato in Silicon Valley e divenuto celebre in tutto il mondo proprio per le grandi possibilità che offre: di apprendimento, di sviluppo di un nuovo modello di business in team, ma anche di sviluppo professionale, per chiunque abbia il desiderio di raccogliere la sfida del mondo dell’innovazione mettendosi in gioco in prima persona.

Per startupper e developer

Crescita, confronto, apprendimento e un grande network di aziende e professionisti: questi insomma le carte vincenti di Lean Startup Program e Lean Startup Workshop di Peekaboo, che sta per chiudere le iscrizioni. Un’occasione imperdibile per pensare e costruire la propria strada professionale nel digital, a portata di pochi click.