Come fare business con la realtà virtuale

ROMA - Cinque ore di full immersion nella realtà virtuale, sotto la guida di Giovanni Laquidara- VR engineer in Syncthink- per scoprire gli strumenti più all’avanguardia e capire come implementare la realtà virtuale nel proprio business: nasce con questi obiettivi l’evento organizzato da Peekaboo che si terrà a Roma sabato 13 maggio presso il Caffè Letterario.

Perchè sapere di realtà virtuale

Negli ultimi anni, l’impatto della realtà virtuale sulla nostra vita è aumentato notevolmente, al punto da divenire una tendenza generale e al tempo stesso un importante strumento- utilizzato da aziende del calibro di Sony, Samsung e General Electric, solo per citare alcuni nomi- che consente di raggiungere potenziali clienti e di fornire loro un’opportunità unica di sperimentare il prodotto in un modo nuovo. Un treno da non perdere anche per le aziende italiane di ogni dimensione, che passa attraverso la scoperta dei segmenti di mercato più sensibili e reattivi e dei diversi modi per integrare la VR nei diversi business, per favorire una memorabile esperienza d’uso di prodotti e servizi.

I temi trattati

Dalle applicazioni ai trend futuri, passando per l’esperienza in prima persona sui visori attualmente in commercio, l’applicazione della virtual reality al proprio business e le tecniche di prototipazione delle diverse applicazioni, fino alla generazione di un vero prototipo di applicazione VR: nozioni teoriche e sperimentazione pratica si intrecciano in un imperdibile evento intensivo in cui imprenditori, startupper, business developer, designer, creativi, marketer e programmatori potranno mettersi alla prova in prima persona e scoprire come portare il proprio business a un livello superiore. Qui per registrarsi.