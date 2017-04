Crowdfunding, come strutturare le ricompense

ROMA - Fare crowdfunding significa saper raccontare una storia, condire un’idea con quella componente ‘human’ che permetterà ai tuoi supporter di affezionarsi al tuo progetto e a te di ottenere i loro soldini. Il lato emotivo conta, ma non puoi pensare che i tuoi supporter non si facciano anche un po’ di conti in tasca. Del resto, è di soldi che stiamo parlando. Soldi per finanziare un progetto di cui si sentiranno in parte fautori, ma che non li riguarderà più di tanto. Le ricompense devono essere commisurate al denaro donato. Ed è sempre questione di costi, cioè di quanto ti costa produrre o comprare la ricompensa (non possiamo considerare ricompensa base un oggetto hig-tech la cui produzione ti è costata un sacco di soldi, per intenderci).

Alcuni step da seguire

1. Separa le ricompense in livelli: dalle più semplici ed economiche di chi dona pochi euro a quelle più consistenti previste per chi dona, invece, una somma considerevole. Prevedi almeno 3 livelli di ricompense: base, medio e top.

2. Concedi esperienze uniche ed esclusive (specie per chi ha donato molti soldi).

3. Ricordati che secondo le statistiche (su Indiegogo) il maggior numero di donazioni si attesta intorno ai 25 dollari, è il cosiddetto livello medio. E’ qui che si struttura la ricompensa chiave, poiché è molto probabile che il grosso dei contributi che riceverai non sarà né tanto basso né tanto alto.

(© Adobe)

4. La ricompensa media (per il livello medio) è la più importante: fai attenzione alla sostenibilità di questa ricompensa (sarà quella che dovrai spedire di più). Qual è il costo intrinseco di ogni singolo pezzo e quando spenderai per spedirlo?

5. Crea ricompense pertinenti alla passione dei tuoi supporter: sarà la passione, infatti, a spingerli a donare e loro vorranno ricevere qualcosa che ha a che fare con questa passione.

6. Tieni d’occhio le spese: ricordati che le ricompense le dovrai spedire e questo costa. E, soprattutto, quanto costa spedire all'estero? Ricordati che potrebbero arrivare donazioni anche da molto lontano (il potere di internet non ha confini).