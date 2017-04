Aperto il bando per il Premio Gaetano Marzotto

ROMA - Si apre ufficialmente la settima selezione per l’edizione di Premio Gaetano Marzotto, la piattaforma di riferimento per il sistema dell’innovazione italiano a supporto delle PMI innovative e delle giovani startup, in un’ottica di open innovation e internazionalizzazione. Le startup avranno tempo fino al 12 giugno 2017 per inviare le relative candidature.

Al via le candidature

Il Premio Gaetano Marzotto ha come obiettivo la ricerca di nuovi imprenditori e costruttori di futuro che siano in grado di far convivere innovazione, impresa e società, creando una sinergia concreta tra il mondo dell’innovazione e quello dell’industria italiani, con un orizzonte internazionale. Un percorso volto a sostenere le PMI innovative e le startup in fase seed in uno spirito di condivisione tra grandi aziende e giovani imprese innovative. Dal 2010 a oggi, Premio Gaetano Marzotto ha elargito a startup italiane e innovatori oltre 6 milioni di euro tra premi e percorsi di affiancamento, con 286 finalisti selezionati, più di 4500 applicazioni ricevute, 40 tra incubatori e acceleratori coinvolti e un centinaio tra giurati e operatori attivi. Complessivamente il Premio ha generato decine di milioni di euro di investimenti indiretti.

I premi

Affinati i bandi Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa – rivolti rispettivamente il primo, di 300.000 euro, a società costituite con o un fatturato di almeno 100.000 euro o un partner finanziario o industriale, fatta eccezione per le società del settore bio/med/lifescience/healt care che per loro natura hanno tempistiche e modalità di sviluppo a sé stanti; il secondo, di 50.000 euro, a startup con team la cui età media sia under 35 – in palio, attraverso la partecipazione ai due bandi, gli oltre 30 percorsi di affiancamento offerti dal network incubatori e parchi scientifici e tecnologici affiliati e i diversi Premi Speciali promossi dalle corporate partner quali: Amazon Launchpad Award, Premio Speciale Aubay Digital Transformation, Premio Speciale Cisco, Premio Speciale Corporate Fast Track (che vede la partecipazione di Gruppo Vinicolo Santa Margherita, illycaffè, SANTEX RIMAR GROUP, Selle Royal Group e ZCube – Research Venture Zambon Group), Premio Speciale EY, Premio Speciale IngDan Far East Development, Premio Speciale Invitalia, Premio Speciale Marzotto Acceleration Program e Premio Speciale UniCredit Start Lab.

«Grazie al Premio Marzotto anno dopo anno abbiamo contribuito al formarsi di un incredibile network di soggetti pronti a giocare con noi la partita del futuro. Le nuove imprese e le startup formate da migliaia di giovani brillanti sono oggi tra i motori dell’economia del nostro Paese. – dichiara Matteo Marzotto, Presidente di Associazione Progetto Marzotto – Investendo in tecnologia e innovazione l’Italia e le nostre aziende potranno guidare la rivoluzione dell’Industria 4.0, dell’open innovation, come quella dei servizi ad alto contenuto digitale».

Come partecipare a Premio Gaetano Marzotto

La competizione è aperta a persone fisiche, team di progetto, startup e imprese già costituite, che abbiano una nuova idea imprenditoriale, in grado di generare una ricaduta economica e un impatto sociale positivo principalmente sul territorio italiano, con sede e base di sviluppo in Italia, ma capacità di crescita internazionale. Le idee proposte devono essere originali, innovative e attuabili, finanziariamente sostenibili e in grado di generare ritorni economici. La partecipazione è gratuita. Per partecipare, si deve compilare il form on line dalla sezione Partecipa del sito www.premiogaetanomarzotto.it.