Ferragamo e Orange Fiber insieme per la nuova collezione all'arancia

ROMA - Ne hanno fatta di strada Enrica Arena e Adriana Santanocito da quando, nel 2012, hanno fondato la loro startup Orange Fiber che, il 22 aprile, lancerà - in collaborazione con Salvatore Ferragamo - la prima collezione moda realizzata con tessuti ottenuti dai sottoprodotti della spremitura delle arance. Un processo rivoluzionario quello messo a punto dalle due giovani con la collaborazione del Politecnico di Milano che consente potenzialmente di trasformare le oltre 700.000 tonnellate di sottoprodotto che l’industria di trasformazione agrumicola produce ogni anno solo in Italia - e che altrimenti andrebbero smaltite con dei costi per l’industria del succo di agrumi e per l’ambiente - in un tessuto di alta qualità capace di rispondere al bisogno di sostenibilità e innovazione dei fashion brand.

La collezione di Orange Fiber e Salvatore Ferragamo

Cogliendo l’essenza e le potenzialità espressive dell’innovativo tessuto ricavato dagli agrumi - un twill dall’aspetto e dal tocco serico - Salvatore Ferragamo ha dato vita ad una fresca Capsule Collection, omaggio alla creatività mediterranea. Attualmente, i capi della Ferragamo Orange Fiber Collection sono esposti all’interno delle vetrine dei principali flagship store della griffe fiorentina nel mondo. Niente è lasciato al caso, come neppure la data di presentazione della collezione, il 22 aprile, la Giornata della Terra, che ci ricorda la necessità ormai imperante della tutela dell’ambiente e della ricerca di fonti rinnovabili in tutti gli ambiti produttivi.

Orange Fiber Capsule Collection

La Orange Fiber Capsule Collection è impreziosita dalle stampe originali di Mario Trimarchi, architetto e designer, Compasso d’Oro 2016, e dalla sua interpretazione dello scenario mediterraneo. La texture innovativa dei tessuti Orange Fiber trova una perfetta simbiosi con il mondo onirico del designer: luci e ombre, venti profumati di zagare che spingono dolcemente nuvole fluttuanti e immagini sognate di bouganville. Nascono vere e proprie stampe d’autore che danno vita una collezione fatta di tagli e linee essenziali su camicie, abiti, pantaloni e foulard, per un daily wear ricercato che combina naturalezza e comfort.

(© Orange Fiber)

Amore per il territorio e la sostenibilità

Amore per le eccellenze del territorio, sostenibilità e processi produttivi d’avanguardia hanno dato vita ad un nuovo concetto di lusso fondato sull’innovazione e sulla qualità della tradizione tessile italiana: un modello virtuoso da promuovere e replicare per scrivere un inedito futuro per la moda Made in Italy. L’attenzione e l’apprezzamento da parte del sistema moda nazionale ed internazionale continua a crescere, come dimostra il recente accordo che prevede l’ingresso di Orange Fiber nel portfolio della FTL Venture Inc, il fondo internazionale di venture capital fondato dall’icona della moda, imprenditrice e fashion editor Miroslava Duma, per sviluppare le sinergie fra le nuove tecnologie e le innovazioni sostenibili e incentivare prodotti e brand che rispondano alle nuove esigenze della moda in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale.