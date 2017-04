Mashable Social Media Day Italia dal 19 al 21 ottobre a Milano

MILANO - Si terrà i prossimi 19, 20 e 21 ottobre a Milano la 4° edizione del Mashable Social Media Day Italia, una tra le manifestazioni più importanti al mondo volta a celebrare le dinamiche e le potenzialità dei social network e gli impatti da questi generati sulle nostre vite e sul business, ma con un nuovo plus. Strategia digitale, social media marketing e innovazione si fondono in un unico contenitore per un appuntamento da non perdere dedicato ad agenzie, aziende e professionisti che operano nel settore del digitale e che desiderano restare aggiornati sugli ultimi trend in ambito web marketing, social media marketing, open innovation, mondo startup e nuove tecnologie. A fare da cornice all’evento Talent Garden Milano Calabiana, uno dei campus di co-working più grandi d’Europa.

Cos’è Mashable

Mashable - uno dei maggiori siti web e terzo blog più popolare al mondo con oltre 30 milioni di pagine visitate al mese - nel 2010 organizza negli Stati Uniti il primo Mashable Social Media Day, evento di approfondimento sull'impatto del digital marketing e dei social media sulla comunicazione. Grazie al coinvolgimento diretto dei principali professionisti del settore, il successo riscosso è tale da spingere gli organizzatori a riproporre l'niziativa in molte altre sedi in tutto il mondo. L’evento arriva in Italia grazie alla lungimiranza di Eleonora Rocca - marketing manager, imprenditrice, digital strategy consultant e blogger, romana d’origine e London based, ma milanese nel cuore – che nel 2014 fonda il Mashable Social Media Day Italia. La manifestazione consiste in più giornate di aggiornamento e formazione, che vedono le tematiche del digital marketing, del social media marketing e dell’innovazione a 360 gradi raccontate attraverso strategie concrete e case study di successo presentate dai migliori professionisti del settore. Negli anni l’interesse suscitato da #SMDAYIT è sempre crescente: oltre 5.500 contatti registrati attraverso il sito e i social network; più di 600 partecipanti in sala e di 4.500 utenti connessi in live streaming. L’hashtag #SMDAYIT è per tre anni consecutivi tra i primi tre posti nei trending topic nazionali di Twitter per arrivare, nell’edizione 2016, a 1.605 immagini condivise e 11.864 tweet.

L’edizione 2017

Per l’edizione 2017 il progetto è ancora più ambizioso: creare un evento all’interno del quale sia possibile acquisire conoscenze, aggiornarsi, avere un’occasione unica per fare networking di valore e trarre ispirazione da grandi professionisti, ma soprattutto allargare gli orizzonti. Nascono quindi i Digital Innovation Days ( #DIDAYS), che includono il tradizionale Mashable Social Media Day Italia, ma che estendono l’evento a una tre giorni ricca di contenuti di alto livello, con lo scopo primario di abbracciare le tematiche legate all’innovazione a 360 gradi: marketing digitale e social media marketing restano il focus principale, ma vengono trattati anche altri temi, quali open innovation, mondo startup, Lean Startup, artificial intelligence, unconventional marketing, e-commerce strategy e molto altro ancora. Il tutto è reso possibile anche grazie al prezioso contributo di INSEM SPA - The Digital Factory, azienda di consulenza in ambito web marketing, che ha scelto di investire sul progetto di Eleonora Rocca, di essere main sponsor e partner dell’evento e di affiancare il team organizzativo durante questa edizione 2017.

Le attività

Agli speech frontali si affiancheranno talkshow formativi, attività di Business Matching, un Instagram Brunch tenuto da due importanti Instagram influencer londinesi; una colazione in compagnia della community delle Girls in Tech; un workshop tenuto da Work Wide Women sulle professioni del futuro; un altro sulla metodologia di comunicazione e problem solving LEGO SERIOUS PLAY e infine anche uno Snapchat Workshop capitanato dalle snapchatter Sara Veltri, Maria Rosaria Pantone e Emanuela Colangelo, in cui i partecipanti potranno scoprire tutti i segreti di Snapchat e come utilizzarlo per comunicare in modo efficace. Allo Snapchat Workshop seguirà lo Snap-Aperitivo, un’ottima occasione per fare networking, continuare a divertirsi e condividere esperienze con i membri dello Snapchat Team ufficiale di #SMDAYIT + #DIDAYS.

I protagonisti

Durante i tre giorni della manifestazione, si alterneranno coi loro speech oltre 70 manager e consulenti di aziende di rilievo internazionale. Si parlerà di offline e online marketing B2B e B2C; relazioni pubbliche e comunicazione sui social media; Instagram e Wikipedia; unconventional product placement, audience e influencer; online sentiment analysis e brand reputation. E ancora, di e-commerce e online pricing; startup, sharing economy e crowdfunding civico; intelligenza artificiale, chatbot, HoloLens e mixed reality e delle ultime frontiere della tecnologia. Ospite d’onore dell’evento, sarà Kip Knight, Senior Vice President, U.S. Franchise, Canada and Australia di H&R Block Inc - che precedentemente ha ricoperto posizioni di Senior Management e Marketing negli Stati Uniti e all’estero in Procter & Gamble, PepsiCo, YUM! Brands e eBay – con il suo speech in lingua inglese The changing world of disinformation.

La Startup Competition

Ciascuna startup partecipante alla Competition avrà a disposizione da un minimo di tre a un massimo di cinque minuti per presentare alla giuria il proprio pitch. Dovrà dimostrare, non solo di aver avuto una valida idea, ma anche di averla saputa sviluppare applicando strategie di business innovative, brillanti e ben strutturate, con particolare attenzione alle modalità di creazione ed execution dei propri piani di marketing e go-to- market strategy. La Startup Competition è organizzata in partnership con TIM #WCAP Accelerator & Italian Angels for Growth. TIM #WCAP Accelerator è il corporate accelerator di TIM, che seleziona, finanzia e accelera startup digitali. TIM #WCAP dedica all’innovazione gli acceleratori di Milano, Bologna, Roma e Catania. Italian Angels for Growth è uno dei più grandi network di business angel italiani, composto da 129 soci provenienti da posizioni

di vertice del mondo imprenditoriale, finanziario, industriale e delle professioni. La Mission di IAG è quella di investire in startup fortemente innovative, per sostenere i migliori talenti imprenditoriali che il mercato può offrire. La giuria della Startup Competition è composta, tra gli altri, da Paola Bonomo - Consigliere indipendente, Advisor e Business Angel; Sergio Liscia, Digital Director di Wolters Kluwer; Giordano Guido, Head Of Venture Initiatives di Tree.it e Mentor in Residence di TIM #WCAP Accelerator e Paolo Lombardi - Managing Partner di Tree.it e Mentor In Residence di TIM #WCAP Accelerator.