Ecommerce e artigianato, perchè vendere prodotti online

MILANO - La digitalizzazione dei processi produttivi impone di pensare a nuove forme di business che tengano conto delle nuove tecnologie presenti sul mercato e, in prima battuta, di Internet. Soprattutto per chi si occupa di commercio e intende espandere il proprio raggio d’azione. Forti di una lunga tradizione artigianale e industriale, la chiave sta proprio nello sfruttare appieno le possibilità che il digitale ci offre, aprendo le porte al resto del mondo. Può sembrare banale, ma sono ancora troppo poche le imprese artigiane che in Italia si servono di un sito e-commerce. Uno dei motivi principali è dovuto alla mancata capillarità dei servizi di consegna e della logistica: solo gli e-commerce delle grandi aree urbane, infatti, effettuano servizi di consegna efficienti. Cosa che, invece, non avviene quando ci si sposta più nelle periferie.

Artigiani online

L’approccio degli artigiani italiani, tuttavia, sta cambiando, seppur molto lentamente. Lo dimostrano i numeri pubblicati da Amazon secondo cui, al lancio nel settembre 2016, sono ben 5mila i venditori italiani ed europei che stanno vendendo le proprie creazioni nel negozio Handmade su Amazon, ampliando così le possibilità di business. Il negozio Handmade include 10 categorie di prodotto tra cui gioielli, decorazioni casa, arte e materiale decorativo, cucina e pranzo e mobili. Più di un terzo degli articoli può essere personalizzato direttamente online. In questo modo i clienti di tutta Europa possono esplorare e conoscere i prodotti fatti a mano dagli artigiani provenienti da più di 50 Paesi.

Le possibilità di Amazon

«Handmade offre un’opportunità unica per far crescere efficacemente e rapidamente il proprio business - ha detto Francois Saugier, Vice President for Amazon Seller Services in Europe - consentendo di focalizzare l’attenzione su ciò che più conta: la realizzazione di articoli unici per i clienti». Per far crescere la propria attività, molti venditori Handmade stanno già usando il programma Logistica di Amazon, attraverso cui Amazon immagazzina, preleva, impacchetta e consegna prodotti ai clienti per conto dei venditori. Chi tra loro ha aderito al programma Logistica di Amazon ha visto crescere le proprie opportunità di vendita 5 volte in più, in media, rispetto ai venditori che hanno gestito personalmente le spedizioni. Questo perché, come dicevamo, la scarsa efficienza dei trasporti va a inficiare negativamente sulla decisione di aprire o meno un ecommerce.

I vantaggi di vendere online

Per vendere non è sufficiente mettere il proprio prodotto online, ma è necessario un supporto specializzato e tutta una serie di strategie definite. Nella fattispecie l’utente viene assistito da un team di Amazon che aiuta i venditori a creare il proprio negozio online e gestire l’attività. Ogni venditore Handmade può creare una propria pagina profilo con un URL univoco per condividere la propria storia aggiungendo immagini e descrivendo il modo peculiare in cui realizza le proprie creazioni. Su Handmade, inoltre, sono disponibili strumenti che permettono ai venditori di mostrare quali aspetti dei prodotti possono essere personalizzati direttamente nella pagina di presentazione dei prodotti e ai clienti di indicare le proprie personalizzazioni come, ad esempio, l'incisione di nomi e date, durante il processo di ordine.