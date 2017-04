Euclidea, il primo private banking alla portata di tutti

MILANO - Unire le grandi potenzialità del digitale con la grande esperienza di chi si occupa di risparmio gestito da tempo. E’ questo lo scopo di Euclidea, la prima SIM di gestione patrimoniale capace di offrire soluzioni d’investimento personalizzate, con standard qualitativi tra i migliori sul mercato, a commissioni dimezzate rispetto ai gestori di patrimonio tradizionali e con soglie di investimento minime contenute, a partire da 10 mila euro.

Personalizzazione e qualità

In un contesto di grande evoluzione nel mondo della gestione del risparmio – in cui si intrecciano nuove tecnologie, ricerca di rendimenti superiori e strumenti inediti – Euclidea rappresenta la miglior sintesi tra personalizzazione, elevata qualità del servizio e bassi costi. Attraverso una piattaforma digitale sofisticata e un team di gestori di lunga esperienza, Euclidea crea e gestisce nel tempo portafogli su misura per investimenti di grande e piccola taglia, per tutti i diversi profili di rischio, in base alle caratteristiche e agli obiettivi finanziari individuali.

Autorizzata dalla Consob

Vigilata da Banca d’Italia, Euclidea ha ricevuto a novembre 2016 l’autorizzazione da Consob ad operare come società di gestione patrimoniale mobiliare. Totalmente

indipendente, la società è stata fondata nel 2015 da un team di professionisti di grande esperienza nella gestione degli investimenti - Mario Bortoli (CEO), Luca Valaguzza (Chief Product Officer) e Giovanni Folgori (Chief Investment Officer) – affiancati da alcuni soci, imprenditori di successo e grande esperienza nel mondo degli investimenti e delle tecnologie web: Roberto Condulmari, co-fondatore di Kairos SGR e Marco Corradino, co-fondatore di Volagratis.com oggi gruppo LastMinute.com.

Come cambia il mondo del risparmio

«Il mondo del risparmio gestito è in una fase di forte cambiamento: l’evoluzione della composizione anagrafica della popolazione, l’avvento delle nuove tecnologie e le recenti evoluzioni nella regolamentazione, impongono un cambio di rotta - afferma Mario Bortoli, CEO di Euclidea -. Euclidea rappresenta una novità assoluta nel panorama italiano degli investimenti, in grado di trasferire i benefici tipici del private banking, finora riservati a detentori di grandi patrimoni, anche agli investimenti di taglio contenuto. La tecnologia da noi sviluppata ci consente di ridurre drasticamente costi e commissioni e ciò si traduce immediatamente in rendimento per il cliente. Il nostro è un modello innovativo in cui sono le persone, e non solo un algoritmo, a selezionare le migliori opportunità di investimento e a verificare che i portafogli siano correttamente diversificati e performanti. Questo avviene attraverso un processo di investimento strutturato e supportato anche da modelli quantitativi proprietari. L’indipendenza che ci caratterizza, inoltre, ci permette di effettuare liberamente le migliori scelte di investimento, senza conflitti di interesse, ma sempre e solo a beneficio del cliente».

La riduzione delle commissioni

Per cogliere al meglio le opportunità offerte da tutti i mercati e dalle strategie alternative di investimento più liquide, Euclidea ha scelto di utilizzare tecniche di costruzione di portafoglio che includono sia ETF, sia i migliori fondi attivi. La selezione di questi strumenti d’investimento è effettuata da un team di gestori di grande esperienza, che segue e implementa le linee guida stabilite dal Comitato Investimenti. Le commissioni applicate da Euclidea sono la metà rispetto alla media di mercato, stimata a circa l’1.5%. Le commissioni di gestione variano a seconda del patrimonio dato in gestione e partono da 0,70% per un investimento pari a 10 mila euro fino ad arrivare ad un minimo di 0,40%. A vantaggio del cliente non sono presenti commissioni di entrata, di uscita, di performance, né costi di trading, amministrativi e di deposito.

Come opera Euclidea

Per la costruzione del portafoglio, Euclidea effettua innanzitutto una accurata profilazione del cliente, attraverso la compilazione online del questionario MiFID. Una volta determinati gli obiettivi dell'investimento, il profilo di rischio, la situazione patrimoniale reale, la sua conoscenza ed esperienza finanziaria, viene assegnato al cliente un portafoglio personalizzato, costruito su misura in base alle sue esigenze e caratteristiche. Il portafoglio è sempre ben diversificato e pensato per tutelare l’investimento dalla volatilità dei mercati; viene poi ribilanciato quando opportuno per adeguarlo a eventuali nuove condizioni di mercato. I clienti che lo desiderano potranno inoltre personalizzare ulteriormente il proprio portafoglio. È possibile per il cliente disinvestire e liquidare il portafoglio in qualsiasi momento, grazie all’elevata liquidità degli strumenti di investimento utilizzati, e ottenere il riaccredito delle somme investite in pochi giorni. Il cliente ha a disposizione un servizio multicanale che permette un contatto costante e diretto con Euclidea, sia digitale che fisico. Il servizio è accessibile attraverso la piattaforma web www.euclidea.com e mette a disposizione del cliente un Customer Care professionale contattabile tramite telefono, email o chat, per dialogare direttamente con gli Investment Specialist. È possibile inoltre richiedere un appuntamento per incontrare l’intero Team Euclidea negli uffici della sede in centro a Milano.