Le Università dove studiare i Big Data

ROMA - Saper interpretare e utilizzare i Big Data sarà come sapere l’italiano, o meglio, l'inglese: non se ne potrà fare a meno. Se la lingua serve per comunicare con le persone, i Big Data servono e serviranno sempre più in futuro per comunicare con le macchine. Macchine che diverranno una costante nelle nostre vite. E allora dovremo saper interagire con loro in maniera sempre più semplice. Del resto i dati parlano chiaro, secondo il rapporto BigData@MIUR l’offerta di lavoro nel settore salirà del 23% all’anno fino al 2020, contro il 19% di tutto il settore Tech e il 6% di quello globale. E se chi sta leggendo ha ancora voglia di studiare è meglio che si metta l’anima in pace: questa è la materia del futuro.

La formazione e le università

Nonostante l'antenato dei Big Data risalga, pensate, al 600 a.C. per merito del filosofo Talete, soltanto negli ultimi anni i dati hanno raggiunto un’importanza fondamentale. Il loro peso sul mercato è piuttosto attuale e ciò determina, anche a livello internazionale, un’offerta formativa piuttosto scarsa. Questo non significa che non si possa fare di meglio. O che si debba prescindere dalla formazione, strumento fondamentale per creare una popolazione pronta per la tecnologia.

Regno Unito

In Europa il Regno Unito è di gran lunga il paese più attivo nel campo con corsi di laurea presenti nelle più importanti università come Oxford, Warwick, Cambridge, UCL, Edinburgh. L’Università di Warwick, in particolare, vanta un Bachelor in Data Science e due Master (MSc) direttamente collegati ai Big Data, oltre a diversi master (MSc) in argomenti affini.

Germania e Francia

Per quanto riguarda l’Europa continentale, la Germania è quella col tessuto più vitale, con diversi percorsi in fase di attivazione. Da menzionare la Jacobs University Bremen con un master biennale (MSc) e la Technische Universität München con due master biennali (MSc) uno in Data Engineering e l’altro in Data Analytics. Meno significativa l’offerta didattica in Francia, anche se sono presenti vari corsi professionalizzanti post-laurea e alcuni Massive Online Open Courses - MOOC (Telecom ParisTech, École Polytechnique, Paris VI).

Le collaborazioni tra università

Vale la pena citare i consorzi EuroTech Universities e EIT. Il primo, formato da quattro importanti università tecniche europee (Danmarks Tekniske Universitet, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Technische Universiteit Eindhoven, Technische Universität München), ha tra le sue focus area la Data Science & Engineering e sta esplorando le possibili sinergie sulla formazione in tema di Big Data. Il secondo propone un percorso master (MSc) in data science frutto della collaborazione di diverse università europee: Politecnico di Milano, Technische Universiteit Eindhoven, Universidad Politecnica de Madrid, Université Nice Sophia Antipolis, Technische Universität Berlin e KTH Royal Institute of Technology.

Italia

Per quanto riguarda l’Italia, l’importanza di formare la figura del data scientist è stata recepita a diversi livelli da parte delle università. Prevedibilmente, l’offerta didattica è nata in grande parte all’interno dei dipartimenti di informatica e ingegneria informatica, i quali molto frequentemente propongono uno o più corsi tematici su argomenti più o meno strettamente legati ai Big Data. Vi proponiamo qui, in particolare, i corsi di laurea censiti da un gruppo di lavoro convocato dal MIUR, il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, si è confrontato sullo stato dei Big Data in Italia. Il team di esperti ha mappato tutti i centri italiani che si stanno impegnando nello studio e nell’approfondimento del tema.

Le Università dove studiare i Big Data (© MIUR)